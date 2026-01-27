Mueren cuatro cubanos al incendiarse el albergue de Moscú en que vivían

Exterior de la vivienda con el humo saliendo tras la extinción del incendio.

La prensa local cree que eran migrantes que usaron el fuego para calentarse, ya que la vivienda no tenía electricidad

Cuatro ciudadanos cubanos murieron este martes en el incendio de una vivienda en la que vivían albergados en Balashija, en la región de Moscú.

"Se incendió un albergue en el barrio de Zvorkino, en Balashija. Durante las labores de extinción se encontraron cuatro cuerpos. Seis personas más están heridas", declararon los servicios de emergencias citados por TASS. Entre ellos hay un menor, de 15 años, que fue ingresado por intoxicación de humo.

Tras la identificación de los cadáveres, los investigadores aseguraron que todos los fallecidos tienen nacionalidad cubana, dos hombres y dos mujeres. De acuerdo con la prensa local, al menos un menor cubano de 17 años está entre los supervivientes.

"Se está llevando a cabo una investigación para determinar por qué se encontraban allí", dijo una fuente a la agencia.

Las autoridades creen que el albergue, a 15 kilómetros al este de la capital rusa, podría ser ilegal, ya que los inquilinos no tenían contrato de alquiler.

Zona quemada de la vivienda desde el interior. / Dirección General del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia

"El propietario de la casa reside en Londres. Actualmente se está determinando cómo las víctimas del incendio llegaron a la vivienda, ya que no tenían contrato de arrendamiento. Además, el suministro eléctrico estaba", explicaron desde emergencias.

La prensa rusa señala que los fallecidos eran trabajadores emigrados desde la Isla y que ante la falta de electricidad y las bajas temperaturas de estos días intentaron calentarse con un fuego que se salió de control.

Las autoridades policiales han abierto una causa penal y creen que en el momento del incendio había 21 personas en el edificio.

El fuego, que abarcó una superficie de 35 metros cuadrados y que ya fue extinguido, se originó en la segunda planta de las tres que tiene el edificio y allí fue donde se encontraró a los fallecidos.

La prensa local afirma que a día de hoy está disponible en Internet información para alquilar la casa, que tiene 17 habitaciones en las que podían vivir 2, 4 y 8 personas. El costo de una cama por día era de 600 rublos (algo menos de 8 dólares), mientras que la habitación completa se alquilaba desde 1.200 rublos (casi 16 dólares).

El fuego comenzó cerca de las 04:40 (hora de Moscú) y fue extinguido a las 05:53.