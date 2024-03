Un muerto y dos heridos graves por la explosión de una bala de acetileno en Bayamo

Madrid/Cuatro días ha tardado la prensa oficial en informar de la muerte de un hombre tras la explosión de una bala de acetileno. El accidente se produjo en un taller de chapa privado, ubicado en la Carretera a Holguín del reparto Rosa La Bayamesa (Bayamo), y hubo dos heridos de gravedad cuyo estado actual se desconoce.

El fallecido, David Salvador Santa Elena Escobar, tenía 65 años y murió en el acto, mientras sus dos compañeros Yordanis Montero Núñez, de 38, y Jorge Félix Aguilar Rosabal, de 55, fueron hospitalizados con quemaduras en el Carlos Manuel de Céspedes.

El doctor Nelson Tamayo Vázquez, jefe del servicio de quemados, atiende a ambos afectados, uno de ellos –Montero Núñez– crítico extremo y el otro –Aguilar Rosabal– crítico.

Desde que el medio provincial La Demajagua ofreciera por vez primera la información nada nuevo se ha sabido del estado de los dos hombres. Este domingo, el también oficialista Cubadebate, de ámbito nacional, replicó la noticia, sin ninguna novedad al respecto.

El suceso está siendo investigado por las autoridades, pero en redes sociales hay quienes afirman haber escuchado desde la distancia el fuerte ruido producido por el accidente. “Yo vivo a más de 2 km de ese lugar, aquí en Bayamo, y en mi casa se escuchó la explosión”, explicaba una vecina.

“Te lo creo, un tanque de esos –son ISO9940 y 41–, si no me equivoco, son de 3 a 4 mm de espesor”–le respondía otro usuario–. “Para que tengas una idea, es una bala de cañón, de verdad que es muy peligroso. lo más común son las fugas y el uso de mangueras inventadas. He visto barbaridades, hasta amarres con alambre”.

La escasa información y, sobre todo, el retraso han generado malestar también entre los lectores. “¿El martes? Qué inmediatez”, reprochó uno, mientras que otro se quejaba por algo casi opuesto, que se haya dado la noticia solo porque el taller era privado.