Un muerto en un incidente entre mineros de oro clandestinos en Villa Clara

Madrid/Una disputa en torno al negocio de la minería ilegal se ha cobrado la vida de al menos una persona en Villa Clara. El dinero está, presuntamente, detrás de las causas del incidente, ocurrido el pasado 1 de agosto, que motivó que un hombre atacara a otros dos con un machete. Como consecuencia, falleció un hombre, Juan Luis Ávila, y quedó gravemente herido su hermano, Lázaro Luis Ávila. El agresor, según otros testimonios, también quedó lesionado, pero se encuentra huido.

Los hechos no han sido confirmados oficialmente, pero el medio independiente Cubanet confirmó con fuentes locales lo sucedido, que había sido adelantado en la cuenta de Facebook “Nio reportando un crimen”.

El suceso ocurrió en el poblado de Guaracabuya, en el municipio de Placetas, donde desde hace años hay actividad relacionada con la extracción ilegal de oro. Durante décadas, mina Descanso fue el único yacimiento subterráneo de Cuba y abastecía a la Unidad Empresarial de Base Producciones Mineras Placetas, pero fue cerrada oficialmente en 2019, cuando se puso fin a su concesión. La prensa oficial contó entonces que los motivos fueron “el peligro, el costo de las operaciones y el lento ritmo de extracción”.

La prensa oficial contó entonces que los motivos fueron “el peligro, el costo de las operaciones y el lento ritmo de extracción”

Desde entonces, la minería furtiva ha seguido predominando en la zona.

Los dos hermanos Ávila eran originarios de Cajimaya, en el municipio holguinero de Mayarí, y participaban en la actividad. La noche del 31 de agosto, en la cuenta de Revolico de Placetas, apareció un mensaje desde una cuenta anónima que generó inmediato rechazo entre muchos comentaristas. “Los orientales que trabajan en el oro le tienen el pie metido a los guajiros de Báez y Guaracabuyaa, ¿donde estan los guapos del centro de Cuba? Vamos, despierten, guajiros, que los dejan hasta sin mujer estos palestinos”, escribió un usuario reprendido por generar odio.

Pocas horas después, otro usuario anónimo alertaba de lo sucedido. “Leyeron tu publicación y se despertaron. Anoche mismo aquello fue un desastre, dicen”.

Ninguna de las informaciones y testimonios locales permiten esclarecer cómo sucedieron los hechos ni qué ocurrió con el agresor, también herido aparentemente. Lázaro Luis Ávila, el hermano que inicialmente sobrevivió, estaría hospitalizado en estado grave, de acuerdo con los comentarios.

“Conversé con uno de esos extractores de oro de Guaracabuya. Era oriental, me refirió que ellos todo lo que encuentran se lo venden a un pagador jefe. Este trae a esas personas de antemano, les paga bien, dice, y están atados a esa persona, no lo venden a terceros. Ese señor pone hasta la turbina para extraer agua, herramienta necesaria”, contó un usuario en redes.

“Conversé con uno de esos extractores de oro de Guaracabuya. Era oriental, me refirió que ellos todo lo que encuentran se lo venden a un pagador jefe"

La minería ilegal del oro está muy extendida en Cuba, especialmente en la zona central de la Isla, aunque con importantes yacimientos también en el oriente del país. Holguín, Las Tunas, Camagüey y Ciego de Ávila destacan como áreas ricas en este metal precioso cuya extracción es peligrosa.

Entre los daños a los que se exponen los furtivos están los derrumbes, la asfixia por acumulación de gases y la silicosis por la inhalación de minerales. Además, hay infinidad de riesgos asociados al mercurio, que se emplea para separar el oro, entre ellos los daños neurológicos y renales. Los peligros medioambientales y las enfermedades que pueden afectar a la ganadería agravan la situación.

Sin embargo, todo esto no hace desistir a quienes se ocupan de un negocio que resulta muy lucrativo. Las autoridades han tratado infructuosamente de detener estas actividades, castigadas con penas de hasta dos años de prisión. Cada año se celebran entre 30 y 60 juicios por casos vinculados a la extracción ilegal de oro.