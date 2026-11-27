Madrid/Al menos una persona ha muerto y tres más están desaparecidas tras el naufragio de un buque panameño frente a las costas de Cuba. El Halima, en el que viajaban 16 tripulantes de nacionalidades egipcia e indonesia, sufrió el siniestro la madrugada de este jueves a unas tres millas al norte de la bahía de Cabañas, en la provincia de Artemisa, según informó la Administración Marítima de Cuba (AMC).

Hasta el momento "han sido rescatados 13 tripulantes, uno de ellos fallecido, y continúan las labores de búsqueda de los otros tres. Se ha previsto la atención médica y los aseguramientos requeridos, según los protocolos establecidos", indicó el comunicado de la AMC divulgado por la prensa estatal.

El buque, operado por la compañía Sidra Line, es un portacontenedores que ofrece servicios regulares de línea. En el momento del accidente transportaba 208 contenedores.

El Halima es una nave construida en 1997, de unos 100 metros de eslora, registrada con el número IMO 9121869 y dedicada a rutas comerciales del Caribe, entre ellas la conexión con el puerto mexicano de Veracruz.

El Halima es una nave construida en 1997, de unos 100 metros de eslora, registrada con el número IMO 9121869 y dedicada a rutas comerciales del Caribe, entre ellas la conexión con el puerto mexicano de Veracruz

En el momento del hundimiento pasaba por una zona de alto tránsito comercial hacia el puerto de Mariel, la principal terminal de contenedores de la Isla. Hasta el momento las autoridades no han precisado las causas del naufragio ni si la embarcación lanzó una señal de socorro antes de hundirse, aunque anunciaron que se está investigando.

"Ante el hecho, fue creada una comisión gubernamental multidisciplinaria que investiga las causas de este lamentable suceso y conduce las labores de búsqueda y salvamento de manera coordinada con los armadores", indica la nota.

En estos momentos tampoco se conoce el posible riesgo medioambiental derivado del accidente. Las autoridades no han informado sobre un eventual derrame de combustible o de pérdida de la carga.

Varias empresas de transporte panameñas, entre ellas Marazul Logistics –con sede en la Zona Libre de Colón– han lanzado mensajes de tranquilidad a sus clientes al afirmar que el barco no trasladaba mercancías suyas.

La última posición reportada por el buque en las páginas de seguimiento marítimo corresponde al día 24, cuando estuvo en el puerto de Veracruz procedente de Panamá.