Una mujer muere en Placetas a manos de su marido, que después se suicidó

La Habana/Del asesinato de Rosa Delia Morales y el posterior suicidio de su marido y agresor en Placetas, Villa Clara, no ha informado aún la prensa oficial. Pero el Observatorio de Género de Alas Tensas confirmó el crimen, ocurrido el pasado 22 de agosto. También, como suele ser habitual, allegados en redes sociales lamentaron el suceso. Una de sus amigas, Diamara Bosch, corroboró los hechos a 14ymedio.

“Ella era una excelente persona y muy especial”, lamentó la mujer en un mensaje privado. Según los reportes en Facebook, fue una sobrina quien descubrió los cuerpos en el domicilio de la pareja, situado en la Calle 4 del Norte, entre 4 y 5 del Oeste, cerca de la Tabaquería Reloba, de acuerdo a las explicaciones de una vecina. Morales fue degollada y la escena era “dantesca”, según otros testimonios.

“Una persona noble y buena que no merecía este final”, expresó Milagros Núñez Martínez, que se presentaba como amiga suya de los tiempos en que ambas estuvieron en la escuela en el campo Lidia Doce, de Remedios. La víctima era natural de esa localidad villaclareña y trabajaba en el central azucarero de Chiquitico Fabregat.

De él, Rubén Caña, apodado El Caña, refieren que trabajó en el Ministerio del Azúcar, tanto en la base de transporte como en la administración de un campismo, y sí es del propio Placetas.

Una de las páginas que reportó la noticia denunció la “precariedad institucional” tras la tragedia: “La Policía llegó tarde, sin cajas mortuorias ni transporte adecuado para levantar los cuerpos, lo que incrementó la indignación de los habitantes”. Y proseguía: “Esta respuesta deficiente no solo muestra la falta de recursos, sino también la ausencia de protocolos efectivos para abordar emergencias de esta magnitud, dejando a las víctimas y a sus familias en un desamparo aún mayor”.

Otro crimen de pareja, pero con un hombre como víctima, sucedió en el reparto Lugones, en Ciego de Ávila. Según una publicación en la página Crímenes y Desaparecidos en Cuba, el joven Yisan Arrechea, de 32 años, recibió “múltiples puñaladas” y después fue degollado a manos de dos individuos, uno de ellos ex preso y que había tenido una relación anterior con la pareja de su víctima.

Los agresores se encuentran prófugos, indican las fuentes que dieron a conocer el hecho, que tampoco ha sido mencionado por los medios oficiales.