Una mujer muere a tiros en Cárdenas en un ataque contra su hija

La plataforma Nio Reportando Un Crimen divulgó una fotografía de Nilda y nuevos testimonios que permiten reconstruir parcialmente lo ocurrido.

El agresor, identificado como Maikel Hernández ‘El Currito’, era la ex pareja de una de las víctimas

La Habana/Una mujer identificada como Nilda murió y varias personas resultaron heridas en un ataque con arma de fuego ocurrido este viernes en La Mercedita, una localidad del municipio matancero de Cárdenas. Los testimonios difundidos desde el lugar señalan como presunto autor a Maikel Hernández, conocido como El Currito, ex pareja de una de las mujeres agredidas.

Los primeros reportes comenzaron a circular en las redes sociales a través del comunicador cardenense Christian Arbolaez, pocas horas después del suceso. Este y otros reportes coincidían en que el hombre había acudido armado al lugar para enfrentarse con su ex pareja, Yaima Albelo. Nilda, madre de esta, intervino durante el ataque y recibió varios disparos que le provocaron la muerte, según la información difundida.

Este domingo, la plataforma Nio Reportando Un Crimen divulgó una fotografía de Nilda y nuevos testimonios que permiten reconstruir parcialmente lo ocurrido. La mujer era ex suegra de Hernández, quien había mantenido con Albelo una relación sentimental.

Durante la relación se habían producido episodios de violencia contra la mujer y también contra su hija mayor

La identificación de Nilda también ha sido respaldada por personas de su entorno en los comentarios a las publicaciones sobre el caso. “Fue como una madre para mí”, escribió Sandy Robaina. Otra allegada, Leidy Rodríguez, aseguró estar “devastada” por la noticia y describió a Nilda como parte de su familia y como una “buena persona”.

Según una fuente cercana a los afectados citada por la plataforma, Albelo se había trasladado a vivir con sus padres y sus hijos después de romper con Hernández. El mismo testimonio asegura que durante la relación se habían producido episodios de violencia contra la mujer y también contra su hija mayor.

Además de Nilda, varias personas habrían resultado heridas durante el ataque. Entre ellas se encuentra la propia Yaima Albelo, quien, según la información divulgada por el comunicador Niover Licea, sufrió lesiones graves y presentaría tres fracturas en el cráneo. Hasta este domingo no se había difundido un parte médico oficial sobre su estado.

También resultó herida Mayari Hernández, hija mayor del presunto agresor. De acuerdo con la misma fuente, recibió un disparo que no fue mortal, pero presentó complicaciones.

Con la muerte de Nilda, '14ymedio' eleva a 53 el número de feminicidios contabilizados en Cuba en lo que va de 2026

Otro de los heridos fue identificado únicamente como Yaniel, pareja de Mayari. Los testimonios sostienen que recibió un disparo cuando intentó intervenir durante la agresión. Los datos más recientes indican que Hernández se habría entregado posteriormente a las autoridades.

No existe aún confirmación pública del Ministerio del Interior. Tampoco las autoridades de Matanzas han difundido, hasta el momento, información sobre el estado de las personas heridas ni sobre las circunstancias en las que Hernández habría obtenido el arma utilizada en el ataque.

El caso vuelve a generar alarma sobre la violencia contra las mujeres en Cuba y sobre las dificultades para obtener información oficial acerca de estos sucesos. En numerosas ocasiones son familiares, vecinos y plataformas independientes quienes revelan las identidades de las víctimas y reconstruyen los hechos antes de que las instituciones estatales se pronuncien, si llegan a hacerlo.

Con la muerte de Nilda, 14ymedio eleva a 53 el número de feminicidios contabilizados en Cuba en lo que va de 2026. El caso anterior registrado por este diario fue el de Idania Castillo Sacre, de 58 años, asesinada el 26 de septiembre en San Cristóbal, Artemisa, por su ex pareja, un hombre que ya había cumplido prisión por matar en 2010 a la madre de sus hijos.