Se disparan las multas por los "precios especulativos" y por violar las normas del covid

Multas de hasta 15.000 pesos y el decomiso de su mercancía son los castigos a los que se exponen los comerciantes que contravengan las nuevas normas sobre precios y tarifas publicadas en la Gaceta Oficial Extraordinaria del pasado 29 de enero.

El decreto-ley establece distintas sanciones, que van de los 5.000 a los 7.000 pesos por no exponer en una tablilla los productos y precios que ofertan, de los 8.000 a los 10.000 por "retener, reservar, aplazar o no poner a la venta los productos destinados a la comercialización minorista", o incluso de los 12.000 a los 15.000 si no cumplen con las medidas ordenadas, para lo que consideran "precios abusivos" y "precios especulativos".

Los primeros son definidos en el documento como aquellos "por encima de un rango razonable, en comparación con productos similares o dentro de la misma familia de productos, y que buscan lograr un nivel de utilidad o ganancia desmedida", y los segundos, "los fijados a productos, principalmente de primera necesidad, superiores a los establecidos por la autoridad competente, vinculados a operaciones de recompra, reventa o ambas, con el objetivo de obtener ganancias".

La medida se publica en medio de un creciente desabastecimiento en los mercados agrícolas del país, donde muchos productos han desaparecido de las tarimas para sumergirse en el mercado informal

La medida se publica en medio de un creciente desabastecimiento en los mercados agrícolas del país, donde muchos productos han desaparecido de las tarimas para sumergirse en el mercado informal. Frijoles, cebolla, frutas y viandas como la malanga o la yuca escasean en los locales estatales, cooperativos y de gestión privada, mientras que se han vuelto una oferta frecuente en hilo de mensajería instantánea, portales de clasificados y sitios de compra desde el extranjero.

Estas disposiciones se unen a las establecidas en la misma Gaceta para castigar a los que incumplan los protocolos sanitarios, con sanciones entre los 2.000 y 3.000 pesos.

Todo ello fue recordado por las autoridades de La Habana en su reunión diaria de este martes, donde volvieron a pedir "prontitud" en la entrega de los resultados de las PCR que se practiquen.

Este miércoles, el Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó 893 nuevos positivos al coronavirus y dos fallecidos por la enfermedad. El total de casos activos se sitúa en 5.563, el acumulado desde el principio de la pandemia, en 29.529, y los muertos, en 220.

Del total de contagios diarios, 34 tuvieron fuente de infección en el extranjero y 25, indica el reporte oficial, están vinculados con viajeros internacionales.

Nada menos que 58 pacientes se encuentran en estado crítico o grave, seis de ellos menores de 60 años.

Con más de la mitad de los contagios del día (492), La Habana sigue encabezando la lista de provincias afectadas. Por primera vez en las últimas semanas, Guantánamo (138) rebasa a Santiago de Cuba (82) en contagios diarios y se coloca en el segundo lugar.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.