Se multiplica el apoyo material y moral desde Europa a Cuba

El régimen amplía su capacidad solar con apoyo de organizaciones afines en el continente, que también activan coloquios y acciones de movilización

Madrid/La mitad de la demanda energética de la Escuela Latinoamericana de Medicina se puede cubrir desde este miércoles con el nuevo proyecto de red fotovoltaica instalado en este centro de estudios universitarios para extranjeros e impulsado por MediCuba Europa, con sede en Suiza, que ya ha llevado a cabo varios planes en la ELAM y otras instituciones en Cuba.

Según la prensa oficial, los paneles tienen una potencia instalada total de 208 kWp, y el policlínico y un patio de estudio están protegidos de la falta de luz solar por baterías que se han instalado, “aportados por la solidaridad internacional para contribuir a este hermoso proyecto internacionalista cubano”.

Este proyecto forma parte del programa denominado Energía para la Vida, pensado para proporcionar suministro eléctrico a las instituciones de salud de la Isla y financiado por las donaciones que se hacen en la cuenta de MediCuba Europa, en un banco suizo. La prensa oficial cubana sostiene que la organización cuenta con la participación de ONG de 13 Estados europeos “que practican su solidaridad con Cuba en el campo de la salud” y afirma que están en “diferentes regiones”, mezclando países como Alemania, Suiza y Austria, con regiones autónomas, como Canarias.

Bruselas acogió a un grupo de activistas contra que pidieron el "fin del bloqueo". / Cubadebate

Además, menciona un territorio que no existe como tal, Euskal Herria (pueblo vasco o pueblo que habla euskera), una entidad político-cultural que forma parte del imaginario de los movimientos expansionistas vascos –incluyendo a la organización terrorista ETA y su entorno–, cuyo fin pasa por agrupar en una sola nación a los habitantes de País Vasco, Navarra y los Pirineos Atlánticos (Francia).

La página de MediCuba Europa señala que la integran unas 18 organizaciones, once de ellas miembros y siete como asociadas. En el primer grupo están mediCuba-Suiza, mediCuba-Francia y mediCuba-Finlandia, junto con la española Sodepaz, la italiana Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, la alemana Humanitäre Cuba Hilfe e.V. , la irlandesa Cuba Support Group, la sueca Svensk-Kubanska Föreningen, la noruega Cubaforeningen Norge, la austriaca Österreichisch-Kubanische Gesellschaft y la luxemburguesa Solidarité Luxembourg Cuba.

En el segundo, Dansk-Cubansk Forening (Dinamarca), Cuba Solidarity Campaign UK (Reino Unido), CEESE-group Netherlands (Países Bajos) y las españolas Euskadi Cuba, Asociación Valenciana de Amistad con Cuba Jose Marti, Asociación Solidaridad y Cooperación Ernesto Guevara de Madrid y la Asociación de Amistad Canario Cubana Antonio Pérez Monzón.

El proyecto del ELAM aparece en su página desglosado en dos etapas, una gran planta solar a ejecutar con dos empresas –alemana y suiza– de 60 kW que produce desde junio de 2015. La segunda, esta, lleva un año desplegándose y está elaborada por cuatro compañías de los mismos países.

Pero los proyectos, enmarcados en el plan solar son muchos más y han permitido instalar potencias también en el Instituto Finaly de Vacunas, el Hospital Provincial Faustino Pérez de Matanzas, el Cardiocentro y el policlínico William Soler, el Hospital pediátrico Borras Marfan y la consulta externa de Maternidad de Matanzas. Además, la página advierte de que vienen más proyectos de energía.

La organización también ha participado, recientemente, en proyectos de aseguramiento de heparina sódica de producción local para pacientes en Cuba, compra de antitumorales pediátricos o marcapasos para el sistema de salud cubano.

La organización también ha participado, recientemente, en proyectos de aseguramiento de heparina sódica de producción local para pacientes en Cuba, compra de antitumorales pediátricos o marcapasos para el sistema de salud cubano

La actividad de las asociaciones europeas cercanas al régimen cubano bulle actualmente. El mismo Cubadebate publica este jueves la movilización que se llevó a cabo en la Plaza de Luxemburgo, frente al Parlamento Europeo, para apoyar el inicio de actividades de un convoy de solidaridad con Cuba que llegaba desde Italia y recorrerá varias ciudades con los lemas "Let Cuba Breathe" y "Europe Wakes Up".

Bajo la lluvia y portando pancartas, activistas, parlamentarios belgas y europeos, cubanos residentes en el país y otros se sumaron a un acto que, empalagosamente, la prensa oficial describe como demostración de “que la distancia no enfría los compromisos legítimos”. Esto ocurría fuera, mientras dentro de una Eurocámara que ha votado ya numerosas veces resoluciones para pedir la libertad de los presos políticos o sanciones contra el régimen acogía un acto del grupo parlamentario de la izquierda llamado Toward a new internationalism in an age of war y en el que se habló del papel de EE UU en conflictos como los de Ucrania o Palestina, pero también Sudán o Cuba.

A estos dos países precisamente irá destinada una ayuda de 350.000 euros del Gobierno Vasco, formado mayoritariamente por los nacionalistas de derecha vasca y los socialistas. La subvención directa al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Cuba es de 250.000 e impulsará el proyecto Avance de La Habana hacia su futuro: implementación integral y monitoreo de la Estrategia de Desarrollo Provincial de La Habana. Con él, sostuvo la información, se pretende promover un desarrollo integral –energía, residuos y vivienda– en la Isla, que afronta “importantes desafíos”.