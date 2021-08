Con su sistema nacional de Salud colapsado, Cuba sigue exportando brigadas de médicos

El sistema nacional de Salud ha colapsado en todo el país, pero el Gobierno cubano apuesta por seguir enviando médicos al extranjero. En las últimas horas se sumaron 23 sanitarios a las brigadas que trabajan en Haití y Ghana.

El Ministerio de Salud Pública anunció este miércoles que "11 colaboradores" de la Isla, miembros del Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve, fueron enviados a "asistir al pueblo haitiano".

El doctor Didier Álvarez Morejón, al frente de la brigada, aseguró que a partir del "terremoto y las intensas lluvias que sufrió Haití" fueron "convocados en muy poco tiempo para ayudar a este país y apoyar también el trabajo" de los sanitarios que se encuentran desde hace tiempo en esa nación.

Cuatro días antes de este anuncio, el propio ministro de Salud, José Angel Portal Miranda, aseguraba que los integrantes de la brigada Henry Reeve "son médicos del mundo, pero son, ante todo, médicos de Cuba. Mujeres y hombres que se distinguen por su solidaridad y amor a la humanidad". Sus declaraciones fueron a raíz del envío de 37 sanitarios matanceros a Las Tunas y Artemisa para apoyar en el enfrentamiento al covid-19.

Otro grupo de 12 sanitarios se integraron a la Brigada Médica Cubana en Ghana, según informó este martes la cancillería de la Isla en su sitio web. El arribo de los colaboradores se produce luego de la renovación del acuerdo de cooperación de Salud entre las dos naciones el pasado 12 de julio.

Sobre la renovación de la presencia médica en el país africano no se revelaron, como es habitual por parte del régimen, detalles del pago que La Habana recibe por la asistencia. El embajador cubano en Ghana se limitó a mencionar el apoyo brindado por las autoridades locales a los especialistas de la Isla y exhortó "a los nuevos cooperantes a mantener en alto el trabajo desarrollado por sus predecesores".

Según la prensa oficial, desde 1983, La Habana ha enviado sanitarios a Acra, "primero como una misión internacionalista" y luego se estableció "un acuerdo de cooperación".

Portal Miranda aseguró el pasado 19 de agosto que durante 17 meses de pandemia, miles de profesionales cubanos, "en 57 brigadas, han ayudado a 40 naciones a prestar un servicio de salud digno a sus ciudadanos".

"En lo que va de año, 1.797 de ellos han regresado de países como Venezuela, México, Panamá, Azerbaiyán y se han incorporado a la batalla contra el covid-19 en provincias como Matanzas, Ciego de Ávila, Guantánamo, Mayabeque, Cienfuegos, territorios duramente afectados por el SARS-CoV-2", agregó el funcionario.

El ministro se refería, por ejemplo, a los 200 que arribaron a inicios de agosto pasado para atender la situación desesperada en Ciego de Ávila causada por el repunte de casos de covid. En ese momento, fuentes sanitarias informaron a 14ymedio de que estaban reuniendo a los doctores en el extranjero para decirles que, durante sus vacaciones, tendrán que ir a Cuba "por el colapso de Salud" y "para calmar al pueblo".

En los últimos meses, no han faltado las críticas al hecho de que miles de médicos estén sirviendo en el extranjero mientras faltan manos dentro de la Isla. Sin embargo, el regreso de las brigadas, principal entrada de divisas para La Habana, no está en el horizonte. "La misión permanecerá", aseguran las mismas fuentes. "No van a parar de enviar médicos para Venezuela", además de para decenas de otros países.

