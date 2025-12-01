La nacionalidad española podría no llegar nunca para una parte de los 350.000 solicitantes cubanos

El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior lanza propuestas para resolver el colapso en las sedes consulares por la avalancha de peticiones

Madrid/En torno a 2,3 millones de personas han solicitado la nacionalidad española de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática (LMD), de las que aproximadamente un millón han iniciado el trámite y 1,3 solo tienen cita pero no han podido entregar su documentación por el atasco consular generado. La saturación es tal que podrían pasar “décadas” hasta concluir el trámite y los más mayores tienen poca posibilidad de conseguir su objetivo, según ha publicado este lunes el diario madrileño El País.

La afirmación, atribuida a fuentes cercanas al proceso, ya se la temía el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (Cgcee) –un organismo oficial consultado para la nota– hace casi un mes, cuando su presidenta, Violeta Alonso, en un congreso celebrado en Asturias advirtió del desbordamiento que se ha generado. “Hay algunas demarcaciones con tal volumen que la resolución podría llevar muchísimos años, no dos o tres, sino muchísimos años”, admitió.

Es el caso de Argentina, que acumula casi un millón de solicitantes (el 40%), de las que 650.000 están en la sede de Buenos Aires, a los que se unen 125.000 en Córdoba. Después va el consulado de La Habana, donde constan 350.000, una cifra aportada por el Cgcee, que es un organismo oficial. Ciudad de México (165.000), Sao Paulo (150.000), Miami (120.000) y Caracas (40.000 provisionalmente) son los siguientes.

Para gestionar todo esto hacen falta capacidades que la Administración no tiene, denuncia Violeta Alonso, que pide al Gobierno que ponga medios

Para gestionar todo esto hacen falta capacidades que la Administración no tiene, denuncia Violeta Alonso, que pide al Gobierno que ponga medios para resolver este colapso que, además, está bloqueando la prestación de otros servicios consulares. La red comprende 178 oficinas, 86 consulados generales y dos consulados, pero es insuficiente para una cantidad que ha desbordado las previsiones. Con las cuentas actuales, la cifra de solicitantes ha multiplicado por 4,5 la cantidad de quienes lograron la nacionalidad con la Ley de Memoria Histórica de 2007, conocida en Cuba como Ley de Nietos, y que sumó 503.439 españoles.

Según los números divulgados hoy por El País, la mitad de los expedientes iniciados se han resuelto ya con la concesión de la nacionalidad y las denegaciones están por debajo del 2%. Alonso considera que el Gobierno ha puesto de su parte en distintos aspectos, entre ellos el hecho de permitir que puedan tramitar la solicitud todos los que pidieron cita dentro del plazo y no pudieron comenzar el trámite por la demora.

Sin embargo, cree que hay que hacer más cosas. Entre ellas, propone que los 7.000 registros civiles que hay en España se unan a la tarea de inscripción de nuevos españoles, además de contratar a personal de refuerzo o externalizar tareas que son de menor complejidad o más tecnológicas, como volcar datos o digitalizar documentación.

Pero la labor es permanente y no se resolverá con contratos temporales, ya que habrá infinidad de nuevos españoles que necesitarán realizar todo tipo de trámites para siempre. “Hace falta un redespliegue de la red consular”, pide Alonso, ya que esos nuevos ciudadanos necesitarán pasaportes, partidas de nacimiento, certificados de matrimonio o defunción. “No se trata solo de ampliar la plantilla, que también, sino que en muchos casos hace falta más espacio físico”, subraya.

De tres millones de españoles en el exterior se pasará a unos cinco, con algunas demarcaciones –y es el caso de La Habana– multiplicando las personas a las que atender por dos o tres. En Cuba residían al cierre de 2023, unos 167.000 españoles a los que habrá que sumar los 350.000 pendientes de aprobar, un total de más de medio millón al que habrá que prestar asistencia –aunque haya bajas por fallecimiento–. Según la nota de El País, existe un plan de modernización dotado con 115 millones de euros y se implantará un Número de Identidad Consular (NIC) para agilizar trámites. También se ha reforzado con 150 plazas la plantilla de los consulados más afectados y creado el puesto de cónsul adjunto en Buenos Aires, La Habana y México. Sin embargo, la Estrategia de Acción Exterior, aprobada en abril, reconocía que, “a pesar del crecimiento de la ciudadanía española en el exterior, los recursos de nuestras oficinas consulares apenas han variado en los últimos veinte años”.

Alonso tiene prevista una reunión en los próximos días con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que demandará el personal y recursos que estima necesario. Entre las ideas que quiere transmitirle también está la de eliminar trámites que considera innecesarios, como el de conservación de la nacionalidad, que los hijos de españoles deben hacer al cumplir los 18 años.

Entre las ideas que quiere transmitirle también está la de eliminar trámites que considera innecesarios, como el de conservación de la nacionalidad, que los hijos de españoles deben hacer al cumplir los 18 años

También prevé pedir que mejoren las instalaciones, que según la nota tienen infinidad de problemas –incluyendo el ejemplo de un desprendimiento de techo que dejó heridos en el consulado de Sao Paulo–. Según un estudio de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), 28 instalaciones estaban al límite de su capacidad, 68 tenían problemas de accesibilidad en la entrada,14 carecían de sistemas de protección contra incendios y al menos 17 no presentaban un buen estado de conservación. “Muchas oficinas consulares incumplen la normativa española de seguridad e higiene en el trabajo”, dice el informe.

La LMD fue aprobada en octubre de 2022 e incluía una disposición adicional que permitía obtener la nacionalidad española a los descendientes de españoles exiliados por la Guerra Civil y el franquismo, a los nacidos de españolas que hubieran perdido su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y a los hijos mayores de edad de quienes la adquirieron con la anterior ley de nietos –la Ley de Memoria Histórica de 2007– y que habían quedado excluidos de ella precisamente por tener más de 18 años.

Una instrucción ministerial determinó posteriormente que se podían acoger a esta norma también todos los “nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles”, lo que amplió el universo de solicitantes. El pasado 22 de octubre se cerró el plazo –cumplidos los dos años y la prórroga de uno previstos en la norma– que en Cuba ha provocado todo tipo de incidencias, desde irregularidades o estafas en la petición de documentos a inconvenientes por la mala conectividad de la Isla y los deficientes transportes, todo ello dejando interminables colas constantes ante el consulado ubicado en La Habana.