Madrid/Nadir Martín Perdomo, condenado a seis años de prisión tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio en San José de las Lajas (Mayabeque), llegó este domingo a su barrio, donde fue recibido entre aplausos y gritos. El activista, que actualmente tiene 42 años, ha cumplido casi cinco años y medio de la pena que se le impuso por atentado, desacato y desórdenes públicos.

“Se acabó la espera. Mi hermano, mi muchacho, el preso político Nadir Martín Perdomo, sale en libertad, después de cumplir su injusta condena de 5 años y medio de dolor, de cartas, de visitas cortas, enfermedades, de niños creciendo sin su papá. Hoy lloramos de alegría. Gracias miles a todos los que alzaron la voz con nosotros. Seguimos luchando por mi otro muchacho Jorge Martín Perdomo, y así lo haremos”, anunció su prima, la activista Betty Guerra Perdomo.

Un Nadir eufórico y vestido de blanco, como toda su familia, reivindicó en videos difundidos en Cubanet y en redes sociales la libertad para su hermano Jorge –de 43 años–, que sigue cumpliendo su condena de ocho años de prisión. Los dos hermanos estuvieron inicialmente en la prisión de Quivicán, pero después fueron separados. Nadir fue trasladado a Melena del Sur y, posteriormente, al centro penitenciario de trabajo forzoso 19 de Abril, junto a Aguacate. Jorge siguió en Quivicán y después pasó a un régimen menor en el campamento correccional Ho Chi Minh, también en Mayabeque.

“Lo único que me sale de la boca es ‘gracias a todos’. Me sale agradecimiento, no me sale otra cosa”, dijo en varias ocasiones mirando a las cámaras de los teléfonos que lo grababan. Nadir se mostró orgulloso de todos los cubanos que salieron a las calles el 11J y también de los que no lo hicieron por miedo. “Yo sí creo y confío en que Cuba va a ser libre pronto”, repitió, además de realizar el característico gesto de la L de libertad con los dedos y clamar Patria y Vida.

La fiesta organizada para recibirlo contó con la participación de numerosos amigos y familiares, aunque Nadir no dejó de mencionar no solo a su hermano, sino los nombres de muchos otros presos que cumplen penas por haberse manifestado hace más de cinco años para pedir libertad, además de los derechos básicos más elementales.

Nadir y Jorge Martín Perdomo fueron detenidos el 17 de julio tras haber salido a la calle a protestar una semana antes. En febrero de 2022 ambos fueron condenados en una sentencia que, entre otras cosas, lo acusaba de burlar las medidas dictadas por el Ministerio de Salud Pública para limitar los contagios de covid-19 e incorporarse "a una aglomeración de personas" en la calle 54 de San José de las Lajas.

La Fiscalía pidió para cada uno de ellos dos años más de los que finalmente recibieron, pero los familiares nunca lo vivieron con el menor alivio, al contrario: lo tildaron de “aberración" y dijeron que no se podía "celebrar ni agradecer". En declaraciones a 14ymedio, su prima Betty Guerra afirmó: "Esta sentencia es la culminación de una obra teatral totalmente absurda, irrespetuosa, humillante".

La madre de los dos condenados, Martha Perdomo, ha llevado a cabo durante todos estos años una fuerte campaña por su liberación, en la que llegó a escribir, incluso, a Miguel Díaz-Canel. Entre sus mayores caballos de batalla estuvo el reclamo por la separación de sus hijos, que además le suponía un constante gasto inasumible cada vez que podía visitarlos. "Me separaron de mis hijos diciendo una mentira tan grande como que Nadir había pedido separarse de su hermano. Voy a quejarme con el jefe de las prisiones para pedir que estén juntos de nuevo porque la situación económica está difícil y no es fácil pagar carros para dos lugares distintos", sostuvo. "Para llegar hasta allá tengo que pagar un carro que me cuesta 1.500 pesos. El chofer, por consideración a nosotros, me deja el viaje en 1.200 o 1.300 pesos. Pero tengo que viajar dos veces”. El régimen castigó sus iniciativas regulándola para impedirle salir de Cuba.

Los Perdomo tardaron más de dos años en recibir su primer pase, que duró cuatro días.

En 2023, ambos recibieron el galardón que el Instituto Patmos concede anualmente a "creyentes consecuentes con su fe" en la Isla. Ese año compartieron el premio con las hermanas Angélica y María Cristina Garrido, en prisión también por el 11J.