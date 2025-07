"Necesito hacer todo lo posible para que deponga la huelga de hambre, porque su vida es una prioridad"

Madrid/Yenisey Taboada Ortiz, madre del preso político del 11J Duannis León Taboada, en huelga de hambre en el Combinado del Este, en La Habana, logró que el director de esa cárcel de máxima seguridad le diera “su palabra” de que podría ver y hablar con su hijo este viernes. La mujer había pasado el día anterior varias horas “plantada” a las puertas de la prisión.

Según informó este viernes la activista Tania Tasé, residente en Alemania, una doctora atendió a Taboada, que tenía “la presión baja y los labios cuarteados”, y determinó que su estado de salud general era “bueno”. La cita de la “dinámica” que le prometieron con la presencia de Duannis será a mediodía de hoy.

“Yo estoy serena, pero no se equivoquen, estoy firme. No puedo seguir esperando una llamada. ¿Qué quieren, que mi hijo se muera?”, declaró la mujer a Martí Noticias tras comunicar que no se movería de la puerta de la prisión hasta que no la dejaran ver a Duannis. “Como madre, necesito verlo, hacer todo lo posible para que deponga la huelga, porque su vida es una prioridad para mí”.

Según el Observatorio de Derechos Culturales, Duannis León permanece en su celda habitual sin atención médica

Según el Observatorio de Derechos Culturales, con fuente en otros reclusos, Duannis León, que desde el lunes está incomunicado, permanece en su celda habitual sin atención médica. “Por la mañana dijeron que estaba débil pero estable, acostado en su cama. Ya por la tarde los presos cuentan que casi no puede abrir los ojos”, era una de las declaraciones de esos presos recogidas por la organización.

Duannis León Taboada, que cumple una condena de 14 años por sedición por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, se declaró hace una semana en huelga de hambre y sed. Su madre contó a 14ymedio el martes que ese mismo día tomó agua, pero que estaba “muy débil”.

Luego de ejercer presión y estar hasta las siete de la noche en el Combinado del Este, le permitieron una llamada telefónica, narró también la mujer. “Quiero mi libertad, mamá”, le dijo Duannis al tiempo que comentó que inició la huelga “por todos los manifestantes y por las madres que siguen sufriendo”.

El joven, que cumplirá 27 años el próximo 19 de agosto, se desempeñaba como barbero por cuenta propia cuando participó en la multitudinaria protesta, concretamente en la emblemática esquina de Toyo, que dejó como símbolo de aquella jornada una patrulla policial volteada y manifestantes enarbolando la bandera cubana. El Tribunal de Diez de Octubre que lo juzgó, junto a otros 32 acusados, en enero de 2022, fue implacable con las condenas, que llegaron hasta los 30 años de cárcel.

Nando OBDC lleva en prisión provisional desde hace casi siete meses sin que la Fiscalía haya emitido siquiera una petición

Otro preso en huelga de hambre es el rapero Fernando Almenares Rivera, conocido como Nando OBDC, que lleva en prisión provisional desde hace casi siete meses sin que la Fiscalía haya emitido siquiera una petición. Según explicó a este diario su esposa, Adrianna Machado, "está plantado desde el día 20". El artista está acusado de “propaganda contra el orden constitucional”, por estar implicado en “actividades subversivas” y tener vínculos con personas que promueven “el terrorismo contra el Estado cubano”.

Nando OBDC fue detenido el 31 de diciembre de 2024 en su vivienda del municipio habanero de La Lisa y estuvo retenido en Villa Marista, el cuartel general de la Seguridad del Estado, más de un mes. Después, lo recluyeron en la prisión mixta para enfermos de sida Cuba-Panamá, en Güines, Mayabeque, cuyas condiciones han denunciado organizaciones como Cubalex.