Nicaragua prohíbe la entrada al activista cubano Bárbaro de Céspedes

México/El régimen de Daniel Ortega negó la entrada a Nicaragua al activista cubano Bárbaro de Céspedes, conocido como El Patriota. "Estando en el autobús rumbo al aeropuerto [de La Habana], me enviaron un mensaje donde decían que el Gobierno de Nicaragua negaba mi entrada a ese país", denunció él mismo en redes sociales en un video en vivo.

El activista explicó desde Camagüey, donde reside, que había gestionado un costoso pasaje con varias escalas para el 13 de junio con la intención de emigrar.

"La Seguridad del Estado ha tratado de hacerme la vida imposible en Cuba, a mi familia y a mí”, dijo De Céspedes, quien pasó dos años en prisión por manifestarse pacíficamente el 11 de julio de 2021. “Tomé la decisión más difícil de mi vida, emigrar de este país que amo y defiendo. No es por temor a la muerte –ya yo no tengo vida– sino por no causar una molestia a mi familia", añadió con la voz entrecortada.

El camagüeyano denunció que a su hija, tiempo atrás, también le fue negada la entrada a Nicaragua y que, en esta ocasión, el gestor del boleto de avión le mandó un mensaje similar al que recibió ella: “Te informamos que hemos sido notificados por las autoridades migratorias de Nicaragua de que no han autorizado su ingreso al país, por lo que no podrás embarcar tu vuelo”, dice el documento que mostró De Céspedes en el que se ve el logo de la aerolínea colombiana Avianca.

"Esta gente me ha castigado a vivir en cadena perpetua en esta isla cárcel"

“El llanto no es por la negativa, el llanto es por la decisión que he tenido que tomar. Toda aquella persona que me conoce sabe que la patria está por encima de todo, de mis sentimientos. Y esta gente [el régimen cubano] me ha castigado a vivir en cadena perpetua en esta isla cárcel”, zanjó.

En abril de 2021 fue detenido por varios días tras peregrinar a la iglesia Nuestra Señora de la Merced, en Camagüey. De Céspedes fue liberado con una medida cautelar de prisión domiciliaria y una multa de 2.000 pesos por no llevar puesta la mascarilla.

El activista camagüeyano llegó a la iglesia en Viernes Santo cargando una enorme cruz que decía 62 años de dictadura, con el torso descubierto y pintado con una bandera de Cuba. En el momento de abandonar el templo fue detenido por uniformados.

Unos pocos meses antes, la Policía también lo detuvo en medio de una multitud cuando repartía octavillas en el centro histórico de la ciudad de Camagüey con textos de José Martí impresos. En esa oportunidad logró entregar decenas de volantes a los transeúntes y cantó el himno nacional. En varias oportunidades también gritó "Viva Cuba libre".

No es la primera vez que Managua niega la entrada a activistas cubanos. Antes que De Céspedes, se impidió el ingreso, por ejemplo, a los periodistas Héctor Luis Valdés Cocho y Esteban Rodriguez,, miembros del Movimiento San Isidro, y al médico Alexander Figueredo.