No hay recursos para tapar un bache pero sí para ampliar el Tribunal, lamentan los holguineros

Holguín/Alguien ha tratado de taparlo con un poco de tierra, otros le lanzaron unas piedras para rellenarlo y una mano solidaria clavó en él una señal de tránsito, pero el bache de la calle 18, en los límites del Reparto 26 de Julio y Pueblo Nuevo, en la ciudad de Holguín, sigue siendo un peligro para todos los conductores que pasan por la vía. Para mayor riesgo, justo por debajo discurre el río Jigüe, que a veces crece y sobrepasa el asfalto.

"A eso ya no se le puede decir ni bache, eso es un abismo", sentenciaba este jueves al borde de la furnia un motociclista que se vio obligado a detener la marcha a la espera de que un vehículo que venía por la otra vía pasara. "Para colmo aquí la calle se estrecha y ya de por sí había que tomar precauciones, pero ahora sí se ha armado tremendo cuello de botella con este hueco".

En la noche y con los largos apagones que azotan la ciudad, el bache de la también conocida como calle 5ta se vuelve una trampa muy peligrosa. "El otro día un carro metió una rueda ahí y hubo que traer otro para remolcarlo porque solo no salía", explica a 14ymedio un vecino de la zona. "La rotura fue grande porque el chofer andaba lamentándose y casi con las lágrimas afuera".

Los residentes en las cercanías del hueco temen que con la llegada de las lluvias, el río suba, desborde su cauce y supere la calle, como lo ha hecho en otras ocasiones. Las probabilidades de que las aguas ahonden el agujero o fracturen la otra parte de la vía no son descabelladas. "Ahora esto es una inversión pequeña, pero si no lo reparan y se sigue abriendo, entonces sí va a costar mucho dinero", augura una vecina que hace la ruta entre el Reparto 26 de Julio y Pueblo Nuevo cada mañana.

Además de las quejas por la lentitud de las autoridades para reparar el hueco, no faltan las comparaciones. "Están levantando una nueva sala para el Tribunal Provincial al lado del Hospital Pediátrico, en las áreas de lo que fue un organopónico, pero dicen que no tienen para tapar este bache", añade la mujer que, de inmediato, resume la contradicción: "para condenarte sí hay dinero para salvarte la vida no".

En el interior del bache, algunas bolsas de basura han comenzado a aparecer y también en los bordes asoman diminutas hierbas. "Si sigue así en un rato hasta podremos criar animales dentro de él", ironiza un joven que conduce una moto eléctrica. Con precaución avanza por la vía, pero mientras pasa a pocos centímetros del hueco no deja de mirarlo, como si fuera a agrandarse en un segundo y a tragarse toda la ciudad.