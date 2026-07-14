No se puede respirar a orillas del río Yayabo en Sancti Spíritus

Más arriba, para colmo, añade Ángel Luis, “la gente va a lavar los carros, a bañar los caballos, las vacas... Todo eso sucede".

Los vecinos confirman a '14ymedio' el mal estado de las aguas y el peligro para la salud que supone

Sancti Spíritus/Aun tratándose de Escambray, uno de los periódicos provinciales que más se alejan del oficialismo al atreverse a contar con más asiduidad problemas cotidianos, la denuncia de alguna situación en un medio gubernamental siempre es un termómetro de lo mal que está. Es lo que ocurre con el río Yayabo, al cual el diario de Sancti Spíritus dedicó recientemente un reportaje para lamentar las condiciones en las que se encuentra, descansando en “una isla de basura que afecta no solo el entorno, sino la salud ambiental del área”.

Para ilustrarlo, hablan con Yoel Betancourt Muñoz, administrador de un establecimiento estatal llamado La Taberna Yayabo, a la ribera del río. “Desde que comenzó a funcionar esta unidad en el año 2014 hasta la fecha no se había presenciado tanta cantidad de desechos sólidos en el área, los cuales fueron cercando el paso del agua y, en ocasiones, cuando llueve fuertemente, en lugar de arrastrar esa acumulación aguas abajo, lo que provoca es un crecimiento hacia los lados, afectando, incluso, el desempeño en la propia instalación, subordinada a la dirección de Palmares en la provincia”, resume con contundencia Escambray.

“Es así como lo dicen”, cuenta a 14ymedio Ángel Luis, vecino de Sancti Spíritus. “Yo nunca en mi vida había visto el río en las condiciones que está. Literalmente, da asco. Hay churre, tú ves el agua negra y huele mal, como el agua que sale del alcantarillado". En la parte del malecón, lamenta, “no te puedes sentar de la peste”.

"Hay churre, tú ves el agua negra y huele mal, como el agua que sale del alcantarillado", cuenta un vecino a '14ymedio'. / 14ymedio

Lo mismo sucede con La Taberna de la que habla Escambray, asegura. “No me extraña que se quejen, en todo su balcón el olor se siente muy fuerte”.

La corriente, que atraviesa Sancti Spíritus, no tiene un caudal como para renovar las aguas, a las que vierten todas las fosas de la ciudad. El remanso artificial que le construyeron para ensancharlo aumenta el estancamiento, también mencionado en la nota del periódico provincial, agrava la contaminación. En este aspecto, Ángel Luis concuerda con Yoel Betancourt, entrevistado por el diario estatal, que declaró: “Desde que se construyó un muro en los bajos del puente para represar el agua, en busca de una imagen más bonita de esa área, comenzaron a quedarse atrapados ramas y objetos que arrastran las lluvias, pero eso no significa que tenga que permanecer así por los siglos de los siglos”.

Más arriba, para colmo, añade Ángel Luis, “la gente va a lavar los carros, a bañar los caballos, las vacas... Todo eso sucede. Y toda esa agua es la que viene hacia acá, que atraviesa el pequeño acueducto y sigue hasta ahí”.

Este vecino no es el único que se queja de la calidad del agua. Marilis asegura que de la pluma, en la zona de Colón, donde reside, que se abastece del acueducto nutrido del Yayabo –el otro acueducto de Sancti Spíritus tiene su fuente en el río Tuinucú–, no sale más que un líquido hediondo.

“Por eso los negocios de venta de agua se han proliferado tanto aquí”, explica a este diario, “porque el agua que viene por la pluma tiene gusarapos, gusanos, bichos, cuantas cosas tú puedes imaginarte”.

Ya el año pasado, los espirituanos lanzaban una alerta por el panorama que presentaba el Yayabo. En aquella ocasión, no era solo la maleza y la suciedad acumuladas, sino una sequía pertinaz que tenía el río en mínimos.

"El agua que viene por la pluma tiene gusarapos, gusanos, bichos, cuantas cosas tú puedes imaginarte”. / 14ymedio

Hoy el problema no es la escasez de lluvias, pero sí la desidia y la crisis. “No podemos esperar a que suceda un milagro de la naturaleza, cuando de mantener la higiene y la salud ambiental se trata”, clama el reportaje en Escambray, que pide: “El momento es de actuar y aunar esfuerzos para salvar la imagen y concretar el saneamiento del Yayabo”.

¿Cómo? Es otra cuestión, dadas las circunstancias extremas que vive el país, aunque el diario oficialista no deja de proponer: “Las fórmulas pueden ser muchas, pero seguramente si se convoca a empresas y organismos del territorio y se crea un movimiento como el que en un tiempo se intentó desarrollar, se pudiera limpiar esa basura acumulada para dar paso a la corriente de agua hacia las partes más bajas del río”.

El dueño de La Taberna Yayabo confiesa a Escambray que esperaba que para el reciente aniversario de Sancti Spíritus, el 512º, se hubiera resuelto el problema, “pero no fue así”. Testimonios de más damnificados abundan en ello: “Estamos respirando un aire sucio, la fetidez cuando se vira el viento es insoportable, a lo que se suma la presencia de vectores y roedores, por lo que es necesario intervenir constantemente con productos para tratar de eliminarlos, pero estamos muy cerca del cúmulo de basura, a lo que se suma el vertimiento desde las viviendas, no solo de desechos, sino también de excremento de caballos y cerdos, lo que afecta notablemente el área”.