"Esto no es vida: en Guanabacoa amanecimos sin corriente, vino tres horas y la quitaron"

El ministro de Energía atribuye los apagones a la alta demanda de energía porque "van creciendo la economía y los niveles de vida"

La Habana/Hasta 13 horas de apagón en barrios de La Habana, hasta 16 en provincias como Sancti Spíritus. El déficit eléctrico, que no baja en los últimos días de 2.000 megavatios (MW), tiene a la Isla sumida en la oscuridad generalizada y, con ello, en el desánimo. “Ayer amanecimos sin corriente. Hoy llegó a las 8:30 am y la quitaron a las 11:30: solo tres horas”, cuenta este lunes Pedro, un habanero del barrio de Guanabacoa.

El joven cuenta que lo mismo están sufriendo sus familiares residentes en otras zonas de la capital. Aficionado al cine, dice, resignado: “Ahora me doy cuenta que he ido tanto al Festival porque además de que me gusta ver películas, necesito escapar de mi realidad”, reflexiona aludiendo a la muestra que tiene lugar en La Habana y que supone un refugio de luz y aire acondicionado para los que acuden. “Hay que ser fuerte para no romperse, pero qué difícil es. Esto no es vida”.

Otro síntoma de la escasez energética se encuentra en las filas delante de las gasolineras. “Lo mismo pasa a las diez de la mañana que a las diez de la noche, hay cola”, indica Luis, chofer de un almendrón.

Según el más reciente parte de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE), la afectación total en el horario pico de ayer domingo volvió a superar los 2.000 MW (2.084) y, para este lunes, no se prevé que baje apenas nada. Para una demanda máxima de 3.300 MW se calculan 1.268 MW disponibles (apenas el 38% de las necesidades), con lo cual el déficit será de 2.032 MW.

“Eso fue decreciendo, decreciendo, decreciendo, igual que la generación de las térmicas, por el mismo problema: la falta de financiamiento”, dijo De la O Levy

La afectación real, como siempre, se pronostica mayor (2.062 MW), y eso contando con que entrará en servicio una unidad de la central termoeléctrica Renté, en Santiago de Cuba, otra de Mariel, en Artemisa, y los generadores de Moa, en Holguín. Este domingo, para colmo, un incendio en la caldera de un bloque de la termoeléctrica Diez de Octubre, de Nuevitas (Camagüey), provocó que la unidad saliera de servicio y que haya por el momento 60 MW menos de aportación al sistema energético nacional (SEN).

Según publicó Granma, los trabajos de reparación durarán 72 horas “una vez que se puedan iniciar”. Es decir, tardará más en volver a entrar en servicio. “El proceso de recuperación comenzará cuando el conducto afectado se enfríe lo suficiente para que la temperatura permita la sustitución del tramo dañado”, indicó un directivo al diario oficial.

Así las cosas, un titular a la televisión estatal, a partir de las declaraciones del ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, y al más puro estilo de los eufemismos durante el Período Especial, parece una broma pesada: se “detuvo el decrecimiento de la producción de crudo y gas nacional”.

Pese a que el reporte resaltaba que, en efecto, se ha incrementado la producción de gas, también reconocía que no servía para cubrir la demanda. De todas maneras, el ministro admitía que el crecimiento no se produjo con el petróleo. “Eso fue decreciendo, decreciendo, decreciendo, igual que la generación de las térmicas, por el mismo problema: la falta de financiamiento”, dijo De la O Levy, culpando, una vez más, al “bloqueo” de Estados Unidos.

“Felton 2 hay que hacerla completa”

El ministro también recordó que han pospuesto para 2026 el mantenimiento de la central Antonio Guiteras, la más importante del país, prometido para este diciembre, precisamente por la penosa situación energética, que incluye que otra importante termoeléctrica, la Felton, está fuera del sistema.

A este respecto, aseguró que “hemos encontrado una vía financiera con nuestros escasísimos recursos que tiene el país” para “la culminación” de esa termoeléctrica situada en Mayarí (Holguín). “Felton 2 hay que hacerla completa”, declaró. Hasta el momento, explicó, han desmontado la vieja caldera y han firmado un acuerdo con “una empresa de ingeniería” –de la que no dio el nombre– para rehacer esa unidad y otras. “Esas son inversiones que no se hacen a corto plazo”, advirtió.

En cuanto a la alta demanda, en un contexto de crisis estructural generalizada, reconocida por el mismo régimen, ofreció una explicación insólita: “Va creciendo la economía, van creciendo los niveles de vida, van creciendo los estándares de vida”. Y volvió a recordar lo que cuesta la “factura petrolera”, es decir, la importación de combustible, sin mencionar que de Venezuela y, posiblemente de México, lo tienen gratis: “miles de millones de dólares”.