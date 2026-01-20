Sin noticias de una de las dos cubanas que viajaban en el tren siniestrado en España

Madrid/No hay noticias de Tamara Valdés, la cubana de 39 años desaparecida tras el accidente ferroviario que se produjo la noche de este domingo en España cuando dos trenes de alta velocidad colisionaron por el descarrilamiento de uno de ellos. El siniestro se ha cobrado la vida de 41 personas hasta el momento, aunque el balance podría aumentar dramáticamente, ya que aún no se han podido levantar dos vagones de uno de los trenes.

Tamara Valdés vivía en Huelva desde hacía varios años. En esa provincia andaluza, destino final de uno de los trenes, residía junto a su esposo Ramón Montón, que este lunes habló con la prensa local mientras intentaba localizarla. “Estoy muy nervioso, aún no he podido localizarla, he tardado tres horas desde Huelva, le he pisado un poquito. Mi mujer iba en el Alvia, hablé con ella 20 minutos antes del accidente. Casi se le escapa el tren”, contó ayer mientras esperaba en la caseta municipal de Adamuz (Córdoba), la localidad más cercana al punto del siniestro.

Hasta el momento, se conoce la identidad de otra cubana que viajaba en el mismo tren, Daniela Arteaga, cuya suerte ha sido mucho mayor, según confirmó su propia madre a través de X a primera hora del lunes, cuando dijo que estaba fuera de peligro. La joven, de 28 años y graduada del Instituto Superior de Diseño, había recibido una beca de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y acababa de llegar a Madrid, donde tomó el tren hacia Huelva. “Dentro de la gravedad, está estable”, dijo a la prensa española María de la O Barroso, directora de la Sede Iberoamericana de la Rábida de la UNIA.

“Ella viajaba en el tren que cubría la ruta Madrid-Huelva y resultó con fracturas en varias costillas y contusiones en la cabeza”, dijo un amigo de la joven al medio OnCuba News. Según su versión, Arteaga estaba muy feliz de haber logrado la plaza para el postgrado de Comunicación y Educación Audiovisual, así como de ir a España, donde no tiene familia.

El director del curso informó a los alumnos de la situación a través de un correo electrónico. “Hoy ha sido un día muy triste para Huelva y para nuestro máster. El accidente de tren de Adamuz ha llenado de tristeza toda España y especialmente a nuestra provincia”, escribió Ignacio Aguaded. “Nuestra alumna Daniela Arteaga, que llegaba ayer a nuestra tierra desde su Cuba natal, con la gran ilusión de comenzar el proyecto académico de su vida, se vio atrapada en un amasijo de hierros. Ahora, sigue luchando por su vida en un hospital de Córdoba”, agregó.

El rector de la institución, José Ignacio García Pérez, se desplazó al hospital Reina Sofía de Córdoba para visitarla junto con otros directivos de la UNIA. “Ojalá la tengamos pronto en Huelva, aquí será atendida como en su familia”.

En el centro hospitalario se espera este martes la visita de los reyes, Felipe y Letizia, recién llegados de Grecia para asistir al funeral de una tía del jefe de Estado. Allí se reunirán con supervivientes, familiares de las víctimas y equipos de psicólogos y rescate, junto con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Sobre el terreno, continúan los trabajos para el levantamiento de los vagones. Esta mañana se han recibido nuevas grúas de gran tonelaje con las que se espera poder avanzar en el complicado acceso a los vagones. Además, hay 27 forenses de seis provincias andaluzas implicados en la identificación de los cadáveres, muchos de ellos a partir del ADN de las familias.

El accidente ha dejado un amplio operativo de emergencias en marcha, la suspensión de varias conexiones ferroviarias y una investigación abierta para esclarecer sus causas. El número de fallecidos en el descarrilamiento de trenes alcanza al menos 41 personas, siendo un total de 122 las personas atendidas por el siniestro, con 117 adultos y cinco niños. En este momento, hay 39 personas ingresadas.

El accidente se produjo a las 19:50 horas cuando los dos últimos vagones de un tren de la empresa italiana Iryo, que hacía el trayecto Madrid-Málaga, se salieron de la vía. En ese momento, viajaba por la contigua un tren Alvia, de la estatal Renfe, que iba de Madrid a Huelva y resultó impactado.

El siniestro se produjo a una velocidad inferior a la común (ambos vehículos marchaban a poco más de 200 kilómetros por hora frente a los 350 que pueden llegar a alcanzar) y en una recta. Además, el Iryo había pasado una inspección apenas cuatro días antes del siniestro, por lo que la investigación se centra en la infraestructura descartar ninguna posibilidad.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha determinado que será necesario analizar en laboratorio "los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento" e inspeccionará en taller la rodadura del tren Iryo, tras el accidente ferroviario. También se van a “extraer los datos de los registradores jurídicos embarcados de ambos trenes" e "información sobre los registros de circulaciones por Adamuz en los dos días anteriores al suceso", así como inspecciones "en la rodadura de otros trenes que circularon anteriormente por ese punto".

Las condolencias han llegado desde todas partes del mundo, incluyendo Cuba. El ministro de Relaciones Exteriores envió un mensaje a través de su cuenta de X este lunes en el que no hizo mención a las víctimas nacionales. “Lamentamos profundamente el accidente ferroviario ocurrido en España, que ha provocado numerosos fallecidos y heridos. Expresamos nuestras sentidas condolencias al Gobierno y pueblo español, en especial a los familiares y allegados de las víctimas”, dijo.

Miguel Díaz-Canel hizo lo mismo pocas horas después. “Sentidas condolencias al Gobierno y al pueblo de España, por las víctimas y heridos provocados por el descarrilamiento de dos trenes. Toda nuestra solidaridad en este triste momento”.