Sin noticias de los presos políticos Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo, Sissi Abascal o Sayli Navarro

Madrid/El PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, filial de la organización internacional que trabaja en favor de la libertad de expresión y protege a autores perseguidos, ha exigido al régimen cubano la “inmediata liberación” de la poeta María Cristina Garrido Rodríguez, “y de todos los escritores y activistas pro derechos humanos que aún permanecen en prisión”. La activista cumple una pena de siete años en la cárcel de mujeres de El Guatao (La Habana) por haber salido a la calle a protestar el 11 de julio de 2021 (11J).

En un comunicado hecho público este jueves, la ONG, con sede en Miami, celebra la excarcelación “tras el acuerdo de la Administración del presidente Joe Biden y la dictadura castrista” de “varios presos políticos”, que “nunca debieron haber sido condenados a prisión”. Sin embargo, denuncian, “aún permanecen muchos cubanos en prisión, incluyendo escritores como Garrido, cuyo único crimen fue expresarse en contra de la dictadura cubana”.

María Cristina Garrido fue detenida en San José de las Lajas (Mayabeque) el 12 de julio de 2021, al día siguiente de las históricas protestas, junto a su hermana, Angélica Garrido, quien sí fue liberada, el pasado julio, al haber cumplido su condena de tres años de prisión. En su texto, el PEN destaca que la poeta “ha enfrentado condiciones de detención muy difíciles, que incluyen el aislamiento, el maltrato y la falta de agua y comida”.

Acusada de desorden público, desacato y resistencia en marzo de 2022, Garrido, al igual que su hermana, protagonizó protestas en la cárcel como la de septiembre de 2022, negándose a vestir el uniforme de presas comunes e iniciando una huelga de hambre.

"A discreción y desacato, le deslizaron escaso papel y lápiz y algún repuesto de bolígrafo torcido y sin cuerpo"

El PEN también recuerda que su libro más reciente, Voz cautiva, fue escrito en prisión: “María Cristina Garrido no pudo reiniciar la escritura hasta el día 349 de su encarcelamiento. A discreción y desacato, le deslizaron escaso papel y lápiz y algún repuesto de bolígrafo torcido y sin cuerpo”.

La poeta era una de las presas que las organizaciones esperaban que figurarían dentro de la lista de 553 excarcelados por el Gobierno, anunciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores el pasado 14 de enero no como un pacto con Biden –que sacó a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo ese mismo día–, sino con el Vaticano. Junto a ella, las Damas de Blanco Sissi Abascal y Sayli Navarro, o los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Osorbo son otros de los prisioneros de conciencia más esperados en la calle.

Lejos de concederles la excarcelación, y por el contrario, a Abascal y Navarro siguen manteniéndolas en “régimen severo” por ser “presas negativas” y les niegan beneficios a los que ya tienen derecho.

El régimen cubano, que con las primeras excarcelaciones se apresuró a aclarar que no eran “ni una amnistía ni un indulto”, sino “beneficios” que no les eximía de volver a prisión de no cumplir con las “obligaciones”, frenó estas puestas en libertad el mismo día que Donald Trump tomó posesión como presidente de Estados Unidos y, a las pocas horas, revocó la orden de su antecesor y devolvió a la Isla a la lista negra.

Hasta entonces, registran organizaciones como Prisoners Defenders (PD), fueron excarcelados solamente a 200 presos políticos, de los que 31, además, habían cumplido ya su condena. Entre ellos estuvieron opositores históricos como José Daniel Ferrer y Félix Navarro, así como activistas como Pedro Albert Sánchez, Luis Robles o la Dama de Blanco Tania Echeverría.

Precisamente, Ferrer denunció nuevamente la presión que está recibiendo por parte del régimen al exponer que llevaron una citación a su casa para que se presentara este viernes ante un tribunal la cual se negó a recibir. "Si por eso debo de volver a prisión, con mucho gusto vuelvo a prisión y en prisión me mantengo hasta que caiga la tiranía", dijo en un video compartido en sus redes sociales.

Para Prisoners Defenders, las excarcelaciones no fueron más que “un juego macabro del régimen”. La cifra total de excarcelados que había dado el régimen, 553, era “muy emblemática”, estimó Javier Larrondo, presidente de PD, por ser la misma que manejan tanto su organización como otras de manifestantes del 11 de julio de 2021 encarcelados. “Lo que han hecho es, subliminalmente, dejar que nosotros nos engañemos solos, y que pensemos que son presos del 11J”, sentenció en declaraciones a este diario el pasado 23 de enero.