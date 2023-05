Sin novedades, el Pleno del Partido Comunista pide "resistencia creativa" a los cubanos

Como había augurado el economista Pedro Monreal este martes, el Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) tuvo mucho relato y poco dato. Salieron a la luz, no obstante, algunas cifras que sirven para poco más que confirmar que los planes no se cumplen. Según el informe presentado, al cierre del año 2022 solo 11 de los 201 lineamientos para el período 2021-2026 progresaban, 110 y 67 tienen un avance medio y bajo respectivamente y hay 13 sin desarrollar.

"Los resultados que se alcanzan no se corresponden con lo que se necesita para garantizar el desarrollo económico y social al que aspiramos", dice sin ambages el documento, presentado ayer a los miembros del Buró Político, del Secretariado y del Comité Central.

Entre los peor clasificados "están los relacionados con el sistema de insumos, la implementación de la política de comercialización de productos agropecuarios, el perfeccionamiento de la ganadería, el programa forestal y la recuperación de la producción cañera". Mientras "se avanza en la creación de un mecanismo de coordinación macroeconómica, así como en la construcción de un mercado cambiario y la implementación de esquemas cerrados de financiamiento, y de manera gradual en la transformación de la empresa estatal, pues existen hoy 138 empresas filiales, 75 mipymes estatales y se trabaja en la Ley de empresas", agrega el documento.

Joel Queipo Ruiz, del Secretariado y jefe del departamento económico-productivo, fue el encargado de presentar los resultados mediante el informe, que recoge los resultados de un proceso de consulta con más de 48.000 núcleos del PCC que acumularon 1.214 tipos de quejas y opiniones.

"Se resaltó la importancia y necesidad de convertir a los núcleos en verdaderas unidades de combate que impulsen con su accionar, exigencia y control el cumplimiento efectivo de la implementación"

Según el funcionario, sobre los 10 lineamientos más señalados hubo más de 90.000 planteamientos, más de la mitad de los núcleos del Partido responsables de ellos, lo que sugiere, a su juicio, una mirada "autocrítica" que es preciso extender a quienes no fueron tan exigentes. En palabras de la prensa oficial, "se resaltó la importancia y necesidad de convertir a los núcleos en verdaderas unidades de combate que impulsen con su accionar, exigencia y control el cumplimiento efectivo de la implementación".

Queipo Ruiz, que señaló, como cabía esperar, que las sanciones de EE UU son "el mayor obstáculo" para el desarrollo de Cuba, añadió que hay "déficit en los ingresos de divisas" y "persisten las deficiencias en el proceso inversionista, donde la regla es el incumplimiento de los cronogramas y sobrepasarse en los presupuestos".

La reunión giró en torno a un concepto acuñado el pasado año y del que las autoridades han decidido abusar, empezando por Miguel Díaz-Canel: "la resistencia creativa". Definida en el diario oficialista Ahora como "la decisión de los cubanos para levantarse por sus capacidades, desde el talento, inteligencia y solidaridad, para saltar el bloqueo con sus talentos y compromisos", el término no es más que la constatación de que faltan soluciones y sobra un voluntarismo al que cada vez cuesta más recurrir.

Sobre esa idea avanzó todo el resto de la reunión. Los principales cuadros del Partido pidieron "hacer las cosas diferente", "ejecutar medidas audaces", "evaluar cómo producir más bienes y servicios", "corregir cualquier distorsión", "transformar la empresa estatal socialista", "diversificar las exportaciones", "acelerar las inversiones extranjeras", "perfeccionar la planificación", "intencionar en los estudios sociopolíticos", y así hasta un sinfín de ideas sin concretar.

El secretario de Organización del Partido y miembro del Buró Político, Roberto Morales Ojeda, tomó largamente la palabra para señalar otros de los ya conocidos problemas de los cubanos: el incremento de la inflación (que supera el 70% interanual en los alimentos solo en el mercado oficial), la depreciación del peso, el empeoramiento del nivel de vida de los ciudadanos, el déficit fiscal y una dolarización que calificó de parcial, a pesar de que la moneda nacional carece de total interés tanto en la macro como en la microeconomía.

Otro problema citado por Morales Ojeda fue la desbordante emigración y sus repercusiones en la economía. "El flujo migratorio hacia el exterior, esencialmente el de jóvenes y profesionales, implica un reto para el presente y el futuro, que se suma a la desafiante dinámica demográfica", dijo.

También alimentó las esperanzas de que la situación del sistema energético nacional pueda estar en mejores condiciones de cara al verano, una promesa que ya los ciudadanos no se creen, después de un año de aplazamientos constantes para la mejoría. A punto de terminar el mes de mayo, la Isla ya acumula déficits esta semana de más de 600 y más de 400 megavatios el lunes y martes.

Además, atribuyó parte de la responsabilidad de la crisis del país a las "indisciplinas sociales, ilegalidades, conductas delictivas y hechos de corrupción" que "persisten" entre la población. Su intervención se cerró con una arenga ideológica que apelaba a la paciencia infinita del pueblo cubano. "Solo la renovada e indestructible unidad, el trabajo creativo e innovador, una mayor democracia partidista, participación y control popular, así como confiar en la capacidad de nuestras infinitas fuerzas, nos permitirá superar este momento crucial", expuso.

"El flujo migratorio hacia el exterior, esencialmente el de jóvenes y profesionales, implica un reto para el presente y el futuro, que se suma a la desafiante dinámica demográfica"

No faltó Alejandro Gil Fernández, vice primer ministro y ministro de Economía y Planificación, aportando más retórica. "Estamos a mitad de camino, pero no andamos bien, hay que cerrar filas y apurar el paso, es importante avanzar con más dinamismo, sobre todo en aquellos Lineamientos que tienen que ver con la actividad productiva y la estabilidad macroeconómica. Debemos organizar el trabajo coherente de todos los actores económicos, potenciar la empresa estatal y asegurar la inserción efectiva de los actores económicos no estatales en la economía", añadió.

Los miembros del Partido revisaron los nuevos proyectos de leyes, el cronograma legislativo, el proceso de entrega de tierras en usufructo, los objetivos de la Política Exterior para este año, la "formación político ideológica de los atletas y entrenadores", los programas de educación sexual y tal número de cosas que cuesta creer que fueran abordadas con algo de profundidad en una sola jornada.

Mientras tanto, el gran ausente en el cónclave era Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Interior de Cuba, que se hallaba en Moscú para abordar "temas de seguridad regional" en una reunión celebrada con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolái Pátrushev, y el secretario general del Consejo de Defensa Nacional de Venezuela, José Ornelas Ferreira.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.