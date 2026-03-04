Nueva revuelta en la Cujae por el despido de un profesor que criticó al régimen

La Facultad de Arquitectura no renovó el contrato a Abel Tablada, hermano de la diplomática, por dos post en los que pedía cambios para mejorar el país

Madrid/Al régimen cubano se le vuelven a rebelar los universitarios de la Cujae, en esta ocasión desde la Facultad de Arquitectura, donde hay una enérgica queja por la expulsión del profesor Abel Tablada, a la postre hermano de la diplomática Johana Tablada. La Universidad Universidad Tecnológica de La Habana tomó la decisión de no renovar el contrato del docente después de que este publicara, el pasado junio y en plena polémica por el tarifazo, un post en Facebook titulado El destino de los ingresos de Etecsa: reflexión y tres preguntas incómodas a la Asamblea Nacional de Cuba, según argumenta el propio afectado.

Tablada menciona otro mensaje –La Universidad y la resiliencia– del pasado 2 de febrero, aunque en un texto en el que ha denunciado la finalización de su relación laboral con la Universidad argumenta que fue después del primero cuando recibió la comunicación. Sin embargo, según relata, el apoyo del comité del Partido Comunista y del consejo de dirección de la facultad evitaron su salida en un primer momento, de lo que se deduce que el segundo fue la gota que colmó el vaso para las autoridades universitarias. El mensaje en el que lo explica ha sido filtrado por una fuente al comunicador residente en España Magdiel Jorge Castro, pero no se conoce el final del texto.

En el primer post, origen de la situación, Tablada abordaba el conflicto creado a partir de la subida y dolarización de precios de la empresa de telecomunicaciones y afirmaba que la descapitalización de la empresa no se debía solo a la inflación o al bloqueo, sino a la falta de transparencia de Gaesa. Además, el profesor pedía a los parlamentarios una refundación de un modelo que “ya” no funciona y ha generado pobreza y desprotección social.

A pesar de los problemas que le generó y puso al borde del despido, Tablada se lanzó hace un mes a expresarse nuevamente en un texto en el que hablaba de la extrema precariedad en la Universidad, como en el resto de ámbitos del país. La situación ha derivado, dijo, en un deterioro de la calidad de la enseñanza, que sobrevive por el sacrificio de unos pocos. El docente pedía entonces una conversación sincera y diversa para transformar el país sin injerencias externas antes de que se vea “la intervención como la única solución para salir de este largo y oscuro túnel”.

Las críticas llevaron a Tablada a tener que defenderse y sostener que sigue pensando como siempre, que la hostilidad de EE UU “ha hecho la vida extremadamente difícil para millones de cubanos”, pero que sus propuestas solo están encaminadas a salir adelante. “Si no se permite ni siquiera el diálogo, al menos debemos tener como ciudadanía una comunicación, una dirección, un camino que no sea decir consignas y aparentar que aquí no pasa nada. Somos seres pensantes, somos dignos, amamos a la patria y merecemos más que resignación”, repuso el 3 de febrero.

Ahora, los estudiantes han salido en su defensa mostrando “su profunda inconformidad con la reciente decisión administrativa de no renovar el contrato al profesor Abel Ernesto Tablada de la Torre para el presente semestre, así como la negativa a su solicitud de impartir clases de forma voluntaria y sin recibir salario”.

La organización reconoce que la Universidad es libre de tomar sus decisiones, pero considera “desproporcionada y contradictoria” la decisión, que, se les ha dicho, se toma “en aras del orden institucional”.

“La universidad no puede ser solo un lugar de transmisión de conocimientos técnicos; debe ser, ante todo, un espacio donde se forme a profesionales capaces de pensar por sí mismos, de cuestionar y de contribuir al desarrollo de la sociedad desde una postura reflexiva y comprometida”, señala el texto, en el que además se reivindica a la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) como fuente de inspiración de estas palabras.

Los alumnos de arquitectura sostienen que Tablada es uno de los mejores profesores de la Facultad por “su compromiso con la docencia, su rigor metodológico y su capacidad de transmitir conocimientos” y añaden que “privar a los estudiantes de su magisterio por razones ajenas al desempeño profesional constituye un perjuicio directo a la calidad educativa que esta institución proclama defender”.

Desde que a finales de mayo de 2025 entró en vigor el llamado tarifazo de Etecsa, el enfrentamiento de los estudiantes con las autoridades fue manifiesto. Los universitarios reivindicaban tarifas más adecuadas a sus necesidades y, por encima de ello, criticaban que la decisión se tomara de manera unilateral, sin contar con nadie que aportase soluciones y ahondando las diferencias de clase que desde hace años se acentúan en Cuba. La sangre no llegó al río, pero la amenaza de huelga y las conversaciones y acusaciones cruzadas, incluida la de acoso a los más críticos, tensaron la relación del régimen con uno de sus principales pilares.

Tablada, que en los últimos tiempos ha salido también en defensa de su colega, Alina Bárbara López o a criticar el lamentable estado de la ciudad de La Habana, no ha contado con mucho apoyo entre el anticastrismo, que lo acusa de haber vivido siempre en connivencia con el régimen. “El compañerito Abel se jactaba de expresar libremente sus tímidas opiniones críticas al régimen en redes sociales y no sufrir consecuencias. Lo cogió la rueda…”, ha comentado un usuario, mientras otro ha afirmado no sentir pena por la represalia: “Otros pagan con cárcel sus opiniones en Facebook”.

A su lado sí se ha posicionado oficialmente el independiente Observatorio de Libertad Académica, que ha denunciado la situación y ha pedido a organismos internacionales “la solidaridad y el acompañamiento ante esta nueva vulneración de la libertad académica en Cuba”.