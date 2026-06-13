La nueva tarifa de gas de cocina en La Habana duplica el precio anterior, según un aviso informal a los vecinos

“Ahora solo falta que llegue la factura”, comentó una habanera después de recibir la tabla en el chat de su edificio.

El metro cúbico pasa de 2,50 a 4,97 pesos, mientras los precios para los hogares sin contador varían entre 100 y 400 CUP según el número de personas

La Habana/“Avísenles a los vecinos para que cada cual se entere oportunamente”. Con esa advertencia circula desde este fin de semana por varios grupos de WhatsApp de La Habana una nueva tabla de precios del gas manufacturado –de cocina– que prácticamente duplica la tarifa vigente y eleva considerablemente la factura de los clientes que carecen de contador.

Según el mensaje, el metro cúbico pasará a costar 4,97 pesos, frente a los 2,50 establecidos desde enero de 2021. Un hogar que consuma 30 metros cúbicos al mes, por ejemplo, dejará de pagar 75 pesos y deberá abonar 149,10.

El aumento equivale al 98,8%, pero el golpe será mayor para los llamados clientes no metrados, cuya factura no depende del consumo real, sino de una cantidad de metros cúbicos asignada según el número de residentes en la vivienda.

La tabla difundida establece un pago mensual de 99,40 pesos para los núcleos de una o dos personas, correspondiente a 20 metros cúbicos. Los hogares de entre tres y cinco residentes deberán pagar 298,20 pesos por 60 metros cúbicos, mientras que las viviendas con seis personas o más tendrán asignados 80 metros cúbicos y una factura de 397,60 pesos.

El documento informal también fija en 370 pesos el servicio de corte y reconexión, muy por encima de los 50 pesos establecidos en la normativa aprobada durante la Tarea Ordenamiento.

El aumento equivale al 98,8%, pero el golpe será mayor para los llamados clientes no metrados

Hasta este sábado, ni la Empresa de Gas Manufacturado, ni la Unión Cuba-Petróleo, ni el Ministerio de Energía y Minas habían publicado en sus portales una comunicación que confirmara los nuevos precios. Tampoco ha sido localizada la resolución correspondiente en la Gaceta Oficial.

El propio mensaje compartido entre los clientes reconoce que la información todavía espera una divulgación pública. “De todas formas se informará por los canales oficiales de la empresa”, señala el texto, que pide a los destinatarios transmitir la advertencia a sus vecinos.

La ausencia de una explicación oficial ha generado dudas sobre la fecha de entrada en vigor, el alcance territorial de la medida y el procedimiento para determinar el consumo de las viviendas sin metro contador.

El gas manufacturado se distribuye fundamentalmente en varios municipios de La Habana mediante una red de tuberías, a diferencia del gas licuado que se vende en cilindros. Las facturas de los clientes metrados se calculan a partir de la lectura mensual del contador, mientras que a los no metrados se les cobra una tarifa fija relacionada con la composición del núcleo familiar.

La última tarifa oficial localizada figura en la Gaceta Oficial extraordinaria número 68, publicada el 10 de diciembre de 2020 como parte de las medidas del Ordenamiento monetario. La norma fijó el precio minorista del gas manufacturado en 2,50 CUP por metro cúbico y el del gas licuado en 21,30 pesos por kilogramo.

La medida castiga especialmente a las viviendas que no disponen de contador y no pueden reducir la factura mediante el ahorro

La disposición también estableció una tarifa máxima de 65 pesos por hora para trabajos de nueva instalación, renovación, variación o colocación de equipos, y de 50 pesos por hora para el corte y la reconexión del servicio.

De confirmarse la nueva tabla, el precio del metro cúbico habrá permanecido sin cambios durante más de cinco años antes de experimentar una subida cercana al 100%. Sin embargo, para algunos clientes no metrados el incremento total de la factura podría ser mucho mayor, debido al volumen de consumo que se les asignará automáticamente.

Un núcleo de tres personas, por ejemplo, deberá pagar por 60 metros cúbicos, independientemente de que su consumo real se encuentre por debajo de esa cantidad. La medida castiga especialmente a las viviendas que no disponen de contador y no pueden reducir la factura mediante el ahorro.

La difusión informal de estas medidas se ha vuelto frecuente en Cuba, donde los usuarios conocen cambios de precios, interrupciones de servicios y nuevas regulaciones a través de grupos vecinales antes de que las autoridades los anuncien públicamente.

“Ahora solo falta que llegue la factura”, comentó una habanera después de recibir la tabla en el chat de su edificio. En una ciudad sometida a largos apagones, el gas manufacturado continúa siendo una de las pocas alternativas relativamente estables para cocinar, pero también podría dejar de ser una de las más baratas.