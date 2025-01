Nueve soldados y cuatro oficiales desaparecidos en las explosiones de municiones en Holguín

La Habana/Trece militares están desaparecidos tras las explosiones que se produjeron durante la madrugada de ayer martes, en un almacén de armamento y municiones en Melones, perteneciente al municipio de Rafael Freyre, en Holguín.

Casi 12 horas después de que trascendiera el suceso, y tras largas horas de rumores e incertidumbre, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias hizo pública la información y las identidades de los desaparecidos. Se trata de el mayor Leonar Palma Matos, el mayor Carlos Carreño del Río, el segundo suboficial Orlebanis Tamé Torres, el segundo suboficial Yoennis Pérez Durán, y los soldados Leinier Jorge Sánchez Franco, Frank Antonio Hidalgo Almaguer, Liander José García Oliva, Yunior Hernández Rojas, Rayme Rojas Rojas, Carlos Alejandro Acosta Silva, Brian Lázaro Rojas Long, José Carlos Guerrero García y Héctor Adrián Batista Zayas.

El comunicado ministerial afirma que las familias fueron previamente informadas y que "durante todo el día se desarrollaron acciones para precisar el estado de quienes inicialmente se enfrentaron al incidente". Las explosiones continuaron sucediendo durante toda la jornada, complicando el acceso libre a las instalaciones.

El comunicado ministerial afirma que las familias fueron previamente informadas y que "durante todo el día se desarrollaron acciones para precisar el estado de quienes inicialmente se enfrentaron al incidente"

El debate sobre la lentitud en la información no tardó en producirse. "Se está hablando de un lugar donde hasta no se tenga la certeza de que no va a ocurrir otra detonación no se puede entrar –respondía un comentarista a la publicación del primer secretario del Comité Provincial del PCC en la provincia, Joel Queipo Ruiz–. Creo que eso lo puede entender cualquier persona en este mundo. Lo que más se desea y quiere es poder penetrar dentro del lugar y encontrar a las personas aún con vida. Pero no sé puede cometer imprudencias que puedan ser causa de peores resultados".

El Consejo de Defensa de Holguín y una comisión del Ministerio analizan la situación provocada por el incendio que dio lugar a la explosión. "Se evalúan los daños al patrimonio, y continúa la vigilancia del lugar, un esfuerzo del que también forman parte el Ministerio del Interior y el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil", añade la nota, que recuerda que hay personas evacuadas, 361 vecinos que residen en las inmediaciones del almacén.

Este tipo de accidentes no son raros en instalaciones militares como la ayer afectada. En las primeras horas del suceso, incluso, se difundió –incluso por la prensa oficial– que el almacén siniestrado era el mismo que en 2020 sufrió también dos explosiones matinales en Gibara, a unos 50 kilómetros de Rafael Freyre.

Además, en junio de 2017 también hubo un hecho similar, esa vez en Santiago de Cuba, cuando se produjeron varias explosiones en el municipio de Songo-La Maya, cerca de la unidad militar de Ti Arriba.

Entonces, medio millar de vecinos fueron evacuados durante cinco días, sin que nadie les diera una explicación sobre el incidente, que tampoco causó más daños que las consecuencias, reportadas por los residentes, de dejar a sus animales abandonados durante varias jornadas.

El pasado 2024, tres trabajadores fallecieron en varias explosiones en la empresa Empresa Militar Industrial (EMI) Ernesto Che Guevara, ubicada en La Campana, en la villaclareña Manicaragua. En estos casos, los accidentes ocurrieron cuando los empleados manipulaban artefactos potencialmente peligrosos.