De nuevo detenida la académica disidente Alina López mientras el Parlamento votaba las reformas económicas

Se cumplían este jueves dos años desde la protesta que mantiene a la académica pendiente de juicio.

La Habana/La académica y disidente Alina Bárbara López Hernández fue nuevamente detenida este jueves en Matanzas durante su habitual protesta pacífica del día 18 de cada mes, según denunció una fuente familiar.

"Alina acaba de ser detenida en el Parque de la Libertad mientras intentaba ejercer su derecho a la protesta pacífica", confirmó en redes sociales Cecilia Borroto López, hija de la intelectual.

Borroto también indicó que su madre supuestamente fue conducida a una comisaría de la policía ubicada en el distrito matancero de Playa.

Borroto también indicó que su madre supuestamente fue conducida a una comisaría de la policía ubicada en el distrito matancero de Playa

En la noche, Borroto informó en las redes sociales de que la académica "fue liberada luego de diez horas" y advirtió de que este viernes ella misma dará más detalles de la detención.

Horas antes, la historiadora, ensayista y editora había publicado un mensaje en redes sociales en el cual se pronunciaba sobre el paquete de reformas económicas aprobado la víspera por el Comité Central del Partido Comunista de Cuba .

"Están tratando de ganar tiempo. Esa es una vieja estratagema del grupo de poder", comentó López, quien consideró que las propuestas son "más o menos lo mismo" que se propuso, pero no se implementó hace "diecinueve años", en referencia a la "Actualización del modelo económico y social cubano" que en 2007 impulsó el entonces presidente Raúl Castro. En ese momento no se conocían con tanto detalle las propuestas, que finalmente sí implican cambios económicos, pero no políticos.

"Mucha reforma y hoy se llevaron a Alina Bárbara López Hernández detenida. Mucha reforma sin soltar a los presos politicos. Mucha reforma y sigue la represión. Este es el verdadero cambio fraude", comentó la activista Adriana Ryukiyoi.

La académica ha sido detenida varias veces en los últimos años por realizar protestas simbólicas y a raíz de estas acciones fue condenada a finales de 2023 a pagar una multa por un delito de desobediencia, a lo que se negó.

La académica ha sido detenida varias veces en los últimos años por realizar protestas simbólicas y a raíz de estas acciones fue condenada a finales de 2023 a pagar una multa por un delito de desobediencia, a lo que se negó

Además se encuentra pendiente de un juicio desde finales de 2025 año tras ser imputada por la fiscalía de los presuntos delitos de desobediencia, desacato y atentado durante una detención hacía ayer precisamente dos años, el 18 de junio de 2024, por la que se le piden cuatro años de trabajo correccional.

Los hechos se produjeron cuando López y la también académica y disidente Jenny Pantoja –para quien se pide un año menos de trabajo correccional– viajaban en un taxi de Matanzas a La Habana con el objetivo de participar en un acto de protesta.

Según López, ella preguntó sobre la legalidad de la detención y sus motivos, a lo que una agente de policía respondió con múltiples actos de violencia. La fiscalía, por su parte, afirmó que fue López la que forcejeó e insultó a los agentes y que los daños físicos alegados por ambas "no eran reales".