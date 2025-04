El nuevo líder del PCC en Las Tunas fustiga las empresas estatales: "La gente no come explicaciones"

Madrid/La entrada del primer secretario del partido en Las Tunas será difícil de olvidar. Osbel Lorenzo Rodríguez, que asumió el cargo hace apenas un mes, no se anduvo con chiquitas en su primer análisis de la economía de la provincia. “La gente no come explicaciones”, espetó “ante las justificaciones de los representantes de las empresas estatales de este territorio con claros incumplimientos en sus planes productivos”, cuenta este miércoles Periódico 26.

La descripción de las ruinas de la economía de la provincia es, en cambio, menos sorprendente que la contundencia del dirigente, que aunque no dejó pasar la oportunidad de imputar a “factores externos” el contexto negativo, exigió a los directivos que busquen salidas. “Nadie está facultado para incumplir por razones subjetivas”, riñó.

Entre los mayores dramas desglosados estaba la agonizante zafra azucarera. En un día en que la prensa de Sancti Spíritus abre con júbilo sus portadas porque el central Melanio Hernández, de Tuinucú, ha cumplido el plan previsto, Lorenzo Rodríguez –espirituano también– lamentó que la producción azucarera en Las Tunas “tocará mínimos históricos”. La empresa podría ver salvadas sus cuentas gracias a la meladura, pero la preocupación es mayúscula, ya que la provincia tenía encomendado el mayor plan productivo, con 45.000 toneladas, lo que podría “obligar al país a importar el dulce grano y satisfacer así la demanda interna mínima”.

Todos ellos marchan mal “sin que eso pueda achacársele al cerco comercial y financiero”

Lorenzo Rodríguez se refirió a la “lenta recuperación económica” y enumeró renglones como algunos cultivos, la carne ovina y cunícola o el carbón vegetal. Todos ellos marchan mal “sin que eso pueda achacársele al cerco comercial y financiero”, señaló el dirigente.

Mucho tenía que reprochar el nuevo líder partidista, pero se llevó la palma la falta de ejecución de un 4% del presupuesto trimestral para asistencia social. “Hablamos de un dinero que debe emplearse con eficiencia, pero sin demoras innecesarias, porque beneficia a la parte más vulnerable de la ciudadanía”, adujo Lorenzo Rodríguez, que calificó el hecho de “incomprensible”.

Los datos del análisis de resultados de este período, comprendido entre enero y marzo, indican que solo se concretó un tercio de las producciones previstas. “Dicho en términos simples, significa que solo podemos tocar con las manos uno de cada tres productos o insumos de los que pronosticaron tener a inicio de abril las entidades públicas”, continuó la regañina.

Además, un agravante es que las ventas y el comercio minorista se mantienen estables, “señal inequívoca de que todavía demasiadas empresas estatales oxigenan sus balances a golpe de precios altos; algo que llena los bolsillos de sus trabajadores, pero que es una pésima noticia para la economía tunera en su conjunto, porque perpetúa el círculo vicioso de la inflación y la depresión de la oferta”, acusó.

“Palidecen ante los incumplimientos de las cantidades pactadas de mercaderías a crear, que son las que literalmente las personas necesitan”

En el lado positivo quedan, señaló el funcionario, el balance presupuestario y la reducción del dinero en circulación, pero “palidecen ante los incumplimientos de las cantidades pactadas de mercaderías a crear, que son las que literalmente las personas necesitan”.

Aunque no hay cifras, salió a la luz tímidamente que el sector privado es el único que sí cumple. “De acuerdo con cifras oficiales, emprendedores individuales, empresas privadas y cooperativistas en su conjunto superan las estimaciones que se hicieron en este sentido antes del inicio del año”, señala la nota de la prensa oficial que, no obstante, indica que ha habido medidas administrativas y otras sanciones contra el sector no estatal por violaciones de las normas.

Lorenzo llegó al cargo actual por su “constancia y exigencia para impulsar y recuperar programas decisivos en el orden económico y social”, según dijeron las autoridades del PCC a finales de marzo, cuando fue destituido Walter Simón Noris, que apenas duró un año en el cargo. El nuevo secretario general, de 51 años, tenía ante sí el reto de ponerse al frente en una provincia que el anterior gobernador Jaime Chiang – destituido en diciembre de 2023– declaró “ingobernable”.

A este último le sucedió Yelenys Tornet Menéndez, que apretó filas con Lorenzo en la cita económica para subrayar también que las producciones físicas “constituyen el indicador clave y el que marca la diferencia”. La gobernadora pidió que se discutieran de una vez estos asuntos “a fin de buscar soluciones”, ya que siguen pendientes problemas graves, el mayor el de los impagos, que se une a las ilegalidades relacionadas con el uso de la tierra y el ganado mayor.

Las Tunas se ha destacado en los últimos tiempos por graves problemas que van más allá de lo económico e incluyen el descontrol de los basureros, el consumo de químico y la violencia. “La opinión del pueblo –dijo Lorenzo– es un termómetro para medir la eficiencia de la gestión de los directivos y su vinculación con el pueblo, especialmente en las zonas más distantes de los centros urbanos. Y ese juicio popular está diciendo que no ocurre como debiera ese enlace entre decisores y sus bases”.

El problema le llega heredado a los nuevos cuadros, pues ya Simón Noris había advertido de que la situación era tal que en una sola semana se habían detectado 300 delitos, la mayoría “felonías contra las entidades estatales” en las que habían participado miembros de la burocracia. El dirigente provincial tampoco se amilanó entonces y pidió firmeza contra la corrupción. “No basta con policías”, dijo a principios de marzo de 2024. Solo duró en el cargo veinte días más.