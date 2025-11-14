Los obispos cubanos esperan concretar la ayuda de EE UU a los damnificados de Melissa

Casa inundada por la crecida de un río tras el paso de huracán Melissa, en Cauto Cristo (Granma), el pasado 31 de octubre.

Los prelados informan de que ya han recibido un avión con recursos procedente de la Arquidiócesis de Miami y esperan tres vuelos más

La Habana/La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) ha informado de que en las próximas semanas esperan concretar la ayuda ofrecida por el Gobierno de Estados Unidos para los damnificados del huracán Melissa en el oriente del país. En un comunicado publicado este viernes, los prelados señalan que ya han recibido un avión con recursos procedente de la Arquidiócesis de Miami hacia la Arquidiócesis de Santiago de Cuba, y confirman que este sábado llegará otro avión a Holguín.

“Más adelante, se esperan otros dos aviones: uno para la diócesis de Guantánamo-Baracoa, y el otro para Bayamo-Manzanillo”, resaltan. La tramitación y distribución de dicha ayuda, valorada en tres millones de dólares en recursos, se realizará con la colaboración de las Cáritas (la organización humanitaria de la Iglesia católica) de ambos países, indican.

Del 16 al 21 de febrero del año próximo viajarán a la Santa Sede, tal y como hacen cada cinco años, y se reunirán con el Papa León XIV

Los obispos subrayan que tras el paso del huracán Melissa, las personas afectadas del oriente del país "viven una situación catastrófica, muy dolorosa y triste". El mensaje agrega que del 16 al 21 de febrero del año próximo viajarán a la Santa Sede, tal y como hacen cada cinco años, y se reunirán con el Papa León XIV.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, dependiente del Departamento de Estado de EE UU, dijo el 2 de noviembre que estaba coordinando con la Iglesia católica la distribución de asistencia “directamente a aquellos más afectados en el oriente de Cuba por la devastación” del huracán Melissa.

El anuncio se produjo después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmara en redes sociales que su país ofrecería ayuda humanitaria “inmediata” al “pueblo de Cuba afectado” por Melissa. Antes, el jefe de la diplomacia estadounidense, de origen cubano, había dejado fuera de la lista a la Isla al asegurar que EE UU estaba en “contacto estrecho con los Gobiernos de Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas”.

Rubio añadió después que su Departamento emitiría una Declaración de Asistencia Humanitaria para Cuba y estaba preparado para dar ayuda “tanto directamente como a través de socios locales que puedan distribuirla de la manera más eficaz a quienes la necesitan”.

Luego, el Gobierno de Cuba informó de que había contactado con el Departamento de Estado de Washington y que estaba “en espera de precisión sobre cómo y en qué manera están dispuestos a ayudar”.

Melissa cruzó la región oriental de la Isla el 29 de octubre con categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson durante siete horas, con fuertes vientos, intensas lluvias y una severa marejada ciclónica. Dos semanas después, casi el 60% de Santiago de Cuba sigue sin corriente eléctrica. El mandatario Miguel Díaz-Canel, de visita en la zona afectada este jueves, admitió que la situación es “extremadamente difícil”, y el primer ministro, Manuel Marrero, agregó que más de 149.000 viviendas y 158.000 hectáreas de cultivos están afectadas.

Para ayudar a la recuperación, la Isla ha recibido donaciones de varios países como España, China, la India y, sobre todo, Venezuela.