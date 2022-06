Los observatorios independientes cubanos registrarán los "feminicidios vicarios"

Los observatorios de Alas Tensas (OGAT) y Yo Sí te Creo en Cuba han empezado a incluir los casos de "feminicidio vicario" en sus registros de víctimas de violencia machista, una metodología que se aplica en España y con la que pretenden visibilizar la desprotección de los hijos de las mujeres maltratadas.

Ileana Álvarez, directora del OGAT, cuenta que un caso paradigmático de violencia vicaria fue el asesinato de Carlos Duviel Sánchez Estévez, de 10 años, a manos de su padre, en Caibairén, en abril de 2019. "Es un padre que mata a su hijo de 10 años con el simple objetivo de infligir daño a su madre", afirma.

En este caso, reportado por el periodista Pedro Manuel González, el padre cumplía condena intento de asesinato a la madre del menor. El hombre tenía antecedentes de violencia machista y se encontraba en libertad condicional cuando, tras obtener permiso de la maestra, sacó a su hijo de la escuela, se lo llevó a un lugar apartado y lo asesinó.

"Te das cuenta de que se pudo haber evitado esta muerte si se hubieran cumplido los protocolos mínimos de protección para las víctimas de violencia machista, puesto que este hombre estaba en prisión por haberle pegado varias puñaladas a la madre del niño asesinado", opina Álvarez.

Según Álvarez, desde que los observatorios independientes comenzaron a contar víctimas de violencia machista, al menos seis niños fueron asesinados solo con el fin de dañar a la madre.

"Incluir en los observatorios otros tipos de feminicidio, como el vicario, es importante para entender cómo opera la violencia machista, cómo se transversaliza a otros ámbitos, y ayuda a implementar medidas y políticas públicas eficaces que permitan la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres", apunta la activista.

"Incluir en los observatorios otros tipos de feminicidio, como el vicario, es importante para entender cómo opera la violencia machista, cómo se transversaliza a otros ámbitos"

El modelo que han tomado como referente es España, donde se contabilizan 47 asesinatos de menores en el marco de la violencia vicaria desde 2013. El secuestro y asesinato de las hermanas Anna y Olivia Gimeno, de 6 y 2 años respectivamente, a manos de su padre en abril de 2021 puso de nuevo el foco sobre este tipo de violencia. La Ley de Protección Integral de la Infancia, aprobada en 2021, tiene entre sus cometidos la estrecha supervisión del régimen de visitas en los casos en que se determine que hay un riesgo para los menores, como fue el caso de Carlos Duviel.

En Cuba, sin embargo, todavía no se ha abierto el debate público sobre los feminicidios vicarios. Álvarez señala que es un tema difícil de visibilizar en el país, que hasta hace poco (2019) negaba la existencia de feminicidios. "Si niegas algo no puedes crear leyes e implementar políticas públicas para resolverlo. En Cuba no existe una ley contra la violencia de género y el feminicidio no está tipificado en el Código Penal; no existen refugios, ni educación en feminismos ni en las escuelas ni en las instituciones públicas como la policía, el sistema de salud, etc. que ayuden a comprender y prevenir la violencia de género", comenta.

Álvarez advierte que los feminicidios, incluidos los vicarios, documentados por el OGAT y Yo Sí Te Creo, son un subregistro, puesto que al ser observatorios independientes no cuentan con el apoyo del gobierno y deben trabajar de manera clandestina para no ser criminalizados. Normas como el Decreto Ley 370, la Ley Mordaza, y el Decreto Ley 35 afectan no solo el trabajo de las observadoras, sino también desincentivan a las familias de las víctimas de denunciar en redes sociales o hablar con la prensa independiente. Por estos motivos, apunta Álvarez, "a pesar del gran esfuerzo que realizamos, resulta imposible garantizar que podamos notificar todos los feminicidios".

Sin embargo, Álvarez es optimista. "Se puede luchar de múltiples formas contra los feminicidios, y también contra los feminicidios vicarios, siempre que haya un compromiso firme con la lucha contra la violencia de género para transversalizar todas las estructuras de la sociedad: es importante nombrar los feminicidios vicarios, porque lo que no se nombra no se puede prevenir", concluye.

