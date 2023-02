"Pareciera que tenemos más de una agricultura: la de las visitas y la del consumidor", dice la prensa oficial

La prensa oficial espirituana ha vuelto a desafiar tímidamente a las autoridades en un artículo publicado este lunes en el que repasa la precaria situación de los alimentos para la población por unos sectores agrícola y ganadero en constante hundimiento, aunque atribuye la responsabilidad final a los productores, que sí tienen para vender en el mercado informal, sin preguntarse por qué no preferirían operar en la legalidad si fuera rentable para todas las partes.

Escambray admite que 2022 no pudo ser peor, aunque dado cómo se vislumbra el presente año, las cosas podrían ponerse aún más complicadas "y no todo es cuestión de bloqueo, apagones, falta de combustible, plagas y recursos", espeta.

En enero de este año "más de 400 productores incumplieron la entrega" de leche, apenas firmado el contrato del presente año

Entre todas las desdichas del la industria productora de alimentos destacan dos datos facilitados en el texto. Uno, del que a juicio del autor "rara vez se habla: hay zonas de Cabaiguán donde el jornal le cuesta al campesino 1.300 pesos". Otro, que en enero de este año "más de 400 productores incumplieron la entrega" de leche, apenas firmado el contrato del presente año.

El redactor, José Luis Camellón, que destaca la importancia de poner los pies sobre la tierra a la hora de planificar y producir, envía otro mensaje a las autoridades: "pareciera que tenemos más de una agricultura –señala–: la de los recorridos y visitas, y la que llega al consumidor". Según sus datos, la entrega de tierra ha prosperado, al entregar 23.400 hectáreas, muchas de ellas a 16.000 nuevos productores.

Sin embargo, aduce, de nada servirá si no se pone en manos de las personas adecuadas y se busca "controlar y lograr que la tierra se use para el destino previsto", una propuesta que dista de las reclamaciones que están realizando los productores agrícolas desde hace mucho tiempo y que, si bien incluyen efectivamente la entrega efectiva y veloz de tierras, también incluyen la liberalización del mercado y la descentralización de muchos productos que siguen estando intervenidos.

Camellón pone la vista también en la ganadería y se pregunta cómo es posible que los espirituanos tengan problemas para conseguir carne en los mercados o leche en la bodega si la masa ha aumentado 2.581 cabezas, siendo la única provincia cuyo rebaño vacuno ha crecido en toda la Isla.

Pese a ello, recuerda, han muerto 18.946 animales en 2022, una cifra que considera "inconcebible". El periodista señala que las causas de la muerte del ganado, "desnutrición y accidentes", resultan de lo más conveniente a los ganaderos y coloca el foco sobre ellos, sin poner sobre la mesa otras posibles responsabilidades por las que miles de productores cubanos prefieren recurrir al mercado informal y exponerse a una multa o sanción.

"Se pensó que subiendo el precio de compra a 20 pesos el litro se favorecería el encargo estatal. Bien se sabe que no ha sido así"

"¿Qué decir entonces de esa natalidad al 50%, o lo que es igual, que la mitad de las hembras no parieron en 12 meses? ¿Quién asegura que se declaran todos los nacimientos?", se pregunta el autor, que afirma que hay productores que pasan dos años sin declarar nacimientos y, en la misma línea admite que hay deudas del Estado con los productores.

La leche, que en los últimos meses ha sido uno de los quebraderos de cabeza para la población espirituana, poco acostumbrada a consumirla en polvo e, incluso, a tener carencia de ella, está en el ojo del huracán. Según el texto, y como la prensa oficial e independiente llevan meses contando, ningún eslabón de la cadena está funcionando correctamente: falla la producción, el acopio, la distribución, la refrigeración y hasta los tiempos de reparto cuando, por fin, sí hay.

"Se pensó que subiendo el precio de compra a 20 pesos el litro se favorecería el encargo estatal. Bien se sabe que no ha sido así, porque también se abrieron —enhorabuena— el trabajo por cuenta propia y las modalidades de venta de derivados de la leche; a ello sumemos que un litro se cotiza en la calle hasta en 60 pesos", explica, volviendo a colocar al productor en la picota, como en párrafos posteriores, cuando señala que hay frijol "a precios casi impagables" por toda la provincia, mientras se incumple el contrato estatal argumentando que se unieron las plagas a la falta de insumos. "¿La plaga no afecta el grano que va a la venta particular?", subraya.

El reportero insiste en que la dirección del Partido Comunista no es complaciente y llama a las cosas por su nombre, y cita a los dirigentes que, en una visita, alertaron de que "falta trabajo y exigencia". La autocrítica y las soluciones siguen en falta.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.