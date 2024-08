El oficialismo se jacta de sus juicios "ejemplarizantes" en Santiago de Cuba

Ningún medio oficial publicó detalles sobre los cuatro juicios que, esta semana, se celebraron en el tribunal municipal de Songo-La Maya contra dos personas acusadas de hurto, sacrificio y tráfico de ganado mayor, y otras dos por atentado contra agentes de la autoridad. Lo importante –y el periódico del Partido Comunista en Santiago de Cuba dedicó todo un artículo a argumentarlo– era subrayar el carácter “ejemplarizante” del proceso, al cual asistió una “representación popular”, además de las cámaras de Televisión Cubana.

En uno de los casos de atentado, según Sierra Maestra, el agredido fue un jefe de sector que “fue a realizar una labor de trabajo profiláctico con un sospechoso”. El acusado fue detenido y trasladado a la estación de Policía, donde le realizaron una advertencia oficial.

Sin embargo –cuenta el diario de forma ambigua– algo provocó nuevamente al detenido, que “una vez que se encontraban en el interior de la oficina el imputado se paró de forma violenta y agredió al agente de la autoridad causándole incluso roturas en la camisa del uniforme militar que vestía”. Varios policías inmovilizaron al hombre, añaden, “para evitar agresiones físicas más violentas”.

“Cuando hacemos juicios ejemplarizantes potenciamos la comunicación para que el mensaje que queremos transmitir llegue a determinados destinatarios”

De otro de los casos vinculados al sacrificio ilegal, Sierra Maestra se limitó a decir que el acusado había incurrido “con mucha reiteración” en el tráfico de carnes. “Se trata de un acusado que fue sorprendido por las autoridades policiales en la vía pública en un transporte público en el momento que trasladaba una determinada cantidad de carne de ganado vacuno”, explican. No hubo información sobre los otros dos procesos.

“Cuando hacemos juicios ejemplarizantes potenciamos la comunicación para que el mensaje que queremos transmitir llegue a determinados destinatarios”, dijo, por las claras, Geovanis Mestre, uno de los jueces del tribunal provincial santiaguero, entrevistado por Sierra Maestra. Es indispensable, argumentó, que los delincuentes se enteren de que las autoridades tienen a la ganadería en la mira y que los castigos serán severos.

No se escogió “al azar” estos juicios, dijo Mestre, sino que por la “reiteración” del hurto y sacrificio de ganado en Santiago, el tiempo que lleva “llamando la atención” de la Policía, el tribunal decidió convertirlo en una “conducta prioritaria en el enfrentamiento jurídico penal”.

Mestre invocó el artículo 29, apartado 1, del Código penal, que permite celebrar juicios garantizando la “participación pública”, como un ejercicio de “control” sobre las jurisdicciones donde el crimen es reiterado. Recordó que el fallo se emite “en nombre del pueblo de Cuba”, por lo que las autoridades pueden hacer asistir a la población a los procesos. No se trata de informar –recalcó– sino de dotar al juicio de un carácter “preventivo”.

Al juez le interesaba recalcar que la Justicia no exageró la severidad de las sanciones y que sus colegas actuaron de acuerdo a la Ley. Los acusados, dijo, tuvieron “todas las oportunidades de presentar las pruebas que quisieran y ofrecer declaraciones en varias oportunidades”. Se trató de procesos ordinarios, cuya sentencia, de momento, no se ha publicado.

Desde los procesos penales masivos de 1959 –no pocas veces resueltos con la pena de muerte– hasta el célebre caso de Arnaldo Ochoa en 1989, la práctica del juicio ejemplarizante no ha perdido vigencia en Cuba. Como admite Mestre, el destinatario de esta clase de materiales está claro –además del delincuente, toda la ciudadanía–, por lo que no pocas organizaciones internacionales y activistas cubanos, como Dagoberto Valdés, han criticado duramente el método.

“Esto no es ejemplarizante porque no es educativo, porque en lugar de educar para que los tribunales ejerzan su función, maleducan usando la televisión y las redes para tomar la justicia por su mano”, explica el fundador del Centro Convivencia, que –contra el argumento de Mestre– afirma que no es legal, puesto que va contra la dignidad humana que, en teoría, garantiza la Constitución. “¿Puede haber un decreto, una disposición discreta de algún organismo que pueda contradecir pública y reiteradamente la Ley de Leyes?”.

Si bien la situación ganadera ha entrado recientemente en esta categoría, es en la oposición al Gobierno –y los delitos, como desacato o atentado, que se le atribuyen– donde el juicio ejemplarizante ha gozado momentos estelares en Televisión Cubana. Programas como Hacemos Cuba, a cargo del vocero del régimen Humberto López, se presentan como el brazo mediático de la Justicia.

Durante la pandemia de coronavirus, el Gobierno también celebró no pocos juicios ejemplarizantes. Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en junio de 2020 la Policía realizó "al menos 67 detenciones arbitrarias", sobre todo en las provincias de La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara, y 74 “acciones represivas de otro tipo”, en particular acoso a través de citaciones policiales.

A estas detenciones siguió una “ola de juicios ejemplarizantes" para "intimidar a la población afectada por la mala situación económica del país". "Varios de estos procesos han sido transmitidos por los medios oficiales de comunicación, para que los ciudadanos vean lo implacable que puede ser el sistema", denunciaba entonces la organización, con sede en España.