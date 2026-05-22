El oficialismo reconoce el aumento de los delitos en Artemisa, sobre todo robo con fuerza

Madrid/No toda la prensa oficial reproduce la noticia del nuevo Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito –el quinto de su tipo– que está teniendo lugar en Cuba con meras vaguedades, prosa voluntarista o relatos ejemplarizantes. En Artemisa, por ejemplo, admiten que los delitos han aumentado.

En concreto, se cometieron en la provincia 560 hechos delictivos, 28 más que el año anterior, y la mayor parte de ellos (426), robos con fuerza. Estos tuvieron lugar fundamentalmente, indicó El Artemiseño, en los consejos populares Los Pinos, San Cristóbal 1, Taco Taco y José Martí.

El tipo de robo más frecuente, dijo el teniente coronel Víctor Abat García, delegado del Ministerio del Interior, es de ganado mayor. El militar informó también del robo en el municipio de San Cristóbal de 1.656 litros de aceite dieléctrico de transformadores, lo que juzgó como “fenómeno inadmisible en la actualidad”. Este tipo de delitos, advirtió, “deberá generar mayor severidad en momentos donde el Gobierno estadounidense arrecia su bloqueo energético a Cuba”.

La intervención de la intendente municipal de Artemisa, Idalmys Quiñones González, reveló, no obstante, que “aún se necesita” mayor efectividad en la persecución de delitos.

En Santiago de Cuba, se está realizando un "seguimiento riguroso" a "diez casos de presuntos delitos y corrupción administrativa"

Por otra parte, en Santiago de Cuba, de la reunión sobre el Ejercicio –que se lleva a cabo entre el 18 y el 23 de mayo– se informó que están realizando un “seguimiento riguroso” a “diez casos de presuntos delitos y corrupción administrativa que han tenido un impacto significativo en la provincia”. Sobre el caso, aseguraban, darían más detalles este viernes.

El martes, el Tribunal Provincial de Matanzas condenó a penas de entre 10 y 15 años de cárcel a tres ciudadanos por "robo con violencia o intimidación en las personas en grado de tentativa", en un juicio "ejemplarizante" enmarcado en la misma iniciativa de combate a las “irregularidades”.

Los tres acusados, cuyos nombres no fueron facilitados, se encontraban dentro de una vivienda en la localidad de Máximo Gómez, en el municipio de Perico, para apoderarse de bienes de valor, cuando fueron sorprendidos por uno de sus moradores, a quien "agredieron y le ocasionaron múltiples lesiones corporales".

El Tribunal, acorde con la calificación ofrecida por la Fiscalía, condenó a dos de los acusados a 15 años de cárcel cada uno, y para el tercero la pena de 10 años de prisión. Como sanciones accesorias se les impuso la privación de derechos y prohibición migratoria.

Además, la Fiscalía solicitó "una indemnización para la esposa de la víctima por gastos de curación y transporte ocasionados a partir de las lesiones provocadas a su esposo durante el suceso delictivo". La información no indica la cuantía, pero pone de manifiesto los problemas socioeconómicos de la Isla, donde la atención sanitaria debería ser gratuita.

El despliegue del presente Ejercicio, dijo Granma en un artículo, "se realiza en circunstancias de especial complejidad, como consecuencia del recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero, el cerco petrolero, el incremento de las sanciones, la hostilidad, la guerra psicológica y las amenazas de una acción militar del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba".

La anterior campaña de este tipo se cerró con miles de inspecciones que provocaron el cierre inmediato de casi 70 negocios, principalmente por violación de las medidas de bancarización. También se determinaron incumplimientos tributarios por valor de 1.109,8 millones de pesos y se impusieron multas que lograron recuperar de manera expedita casi 53 millones.

Se celebraron, además, decenas de juicios ejemplarizantes con los que las autoridades tratan de transmitir la idea de control y seguridad en medio de un panorama que cada vez pone más de manifiesto lo contrario.