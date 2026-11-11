La ONU dice sostener un "apoyo cotidiano" en Cuba a más de un millón de personas

Unas 341.648 personas han sido beneficiadas en todos los municipios de las provincias orientales de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, las más afectadas por Melissa.

Unicef donó la pasada semana siete equipos de bombeo de agua a la provincia de Granma, que beneficiarán a más de 100.000 habitantes

La Habana/La Organización de Naciones Unidas (ONU) destacó este miércoles el apoyo de la organización en Cuba a más de un millón de personas en temas como "la seguridad alimentaria, el agua potable y la salud", en el actual contexto de crisis profunda en la Isla.

"Las Naciones Unidas en Cuba están apoyando en este momento tan difícil para el país las necesidades en temas como la seguridad alimentaria, el agua potable, la salud. Más de un millón de personas se están beneficiando de este apoyo cotidiano", señaló el coordinador residente del Sistema de ONU en la Isla, Pablo Ruiz, en un video compartido en esta jornada en la red social X.

De acuerdo con datos recientes de la organización, hasta septiembre se había logrado movilizar recursos y respaldar acciones en beneficio de 1,7 millones de habitantes de la Isla, de una población meta de dos millones de personas contempladas en su Plan de Acción.

Las diferentes agencias de Naciones Unidas han llegado a unos 46 municipios cubanos, en medio de apagones y tras eventos climáticos extremos como el huracán Melissa, que azotó la Isla en octubre de 2025.

Las diferentes agencias de Naciones Unidas han llegado a unos 46 municipios cubanos, en medio de apagones y tras eventos climáticos extremos como el huracán Melissa

Según cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), unas 341.648 personas han sido beneficiadas en todos los municipios de las provincias orientales de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo –las más afectadas por Melissa– con la entrega de 6.415 módulos de techo y 20.548 colchones; y otros insumos como lámparas recargables y equipamientos para laboratorios médicos.

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) donó la pasada semana siete equipos de bombeo de agua a la provincia de Granma, que beneficiarán a más de 100.000 habitantes, en medio de la grave crisis para brindar este servicio vital en el país y que mantiene afectados a más de 2.4 millones de cubanos.

El Plan de Acción de ONU para proporcionar asistencia vital fue presentado en marzo pasado, y ya ha recibido unos 47,6 millones de dólares, de los 94 millones previstos.

La ONU ha expresado en varias ocasiones que "está preocupada" por el impacto de la severa crisis energética que sufre Cuba y sus consecuencias en todos los ámbitos de la vida.

Cuba sufre desde hace seis años una de las peores crisis económicas y sociales de su historia, con escasez de alimentos, combustible y medicinas, una espiral inflacionaria y dolarización parcial.

El actual bloqueo petrolero de Washington, calificado por la ONU de contrario al derecho internacional, y una nueva batería de sanciones económicas y financieras han intensificado la presión sobre la Isla, asolada por años de deficiente gestión del régimen de La Habana.