La ONU negocia con EE UU para llevar combustible con fines humanitarios a Cuba

La logística para la llegada y reparto de la ayuda humanitaria de la ONU se está haciendo imposible, dice el organismo.

El experto de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, sostiene que la "hora cero" de las reservas está cerca para la Isla

Madrid/El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, aseguró este martes que representantes del organismo están negociando con el Gobierno de Estados Unidos para llevar combustible con fines humanitarios a Cuba ante la grave crisis energética que atraviesa el país por el bloqueo petrolero decretado a finales de enero por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Estamos en conversaciones con los Estados miembros, incluido Estados Unidos, para que la ayuda pueda entregarse sin obstáculos. Esto incluye el acceso a combustible con fines humanitarios", aseguró Dujarric en su rueda de prensa diaria.

Preguntado por más detalles sobre estas negociaciones, el portavoz de António Guterres se refirió a las conversaciones con Washington como una "vía importante y fundamental" para resolver el problema. "Esperamos tener éxito en esas conversaciones", añadió.

Previamente, Dujarric alertó de la situación en la Isla y destacó que el sistema sanitario se está acercando "a un punto crítico". El portavoz se refirió a los hospitales, que afrontan "frecuentes cortes de electricidad y escasez de medicamentos esenciales" y están alterando gravemente los servicios de urgencias.

Los hospitales afrontan "frecuentes cortes de electricidad y escasez de medicamentos esenciales" y están alterando gravemente los servicios de urgencias

Además, mencionó otros problemas en atención infantil, materna y oncológica, entre ellos los 60.000 pacientes con cáncer que necesitan radioterapia y otros 12.000 que requieren de quimioterapia y pueden recibir el tratamiento por "los cortes de electricidad y la escasez de recursos".

Además, el acceso al agua potable, el reparto de ayuda humanitaria y la cadena de suministro alimentario están cada vez más amenazados por la falta de combustible.

"Casi un millón de personas dependen del agua suministrada por camiones cisterna, lo que, por supuesto, requiere combustible para hacer funcionar esos camiones y más del 80% de la infraestructura de bombeo de agua depende de la electricidad, lo que provoca interrupciones generalizadas y prolongadas", apuntó el portavoz.

Según fuentes de 14ymedio próximas a la empresa de Aguas de La Habana, se va a detener el bombeo al menos durante 48 horas.

Este lunes, el coordinador residente de la ONU en Cuba, Francisco Pichón, contó también en una entrevista con la agencia France Presse que existen "intercambios" entre la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios y el Gobierno de Estados Unidos "para asegurar que se puede acceder a combustible para fines humanitarios".

El funcionario, que ya había hablado una semana atrás de peir una excepción humanitaria a Washington, dijo que con esa expresión se refiere a combustible para las operaciones de respuesta a la emergencia que llevan a cabo las agencias de la ONU y "para garantizar los servicios vitales en los centros de atención a personas y grupos vulnerables.

"La viabilidad operativa de esta respuesta nuestra como Sistema de Naciones Unidas depende de acceso a energía y a combustible" y "en este momento está siendo comprometida", subrayó.

Pichón puntualizó que otra consecuencia es la limitación de "las visitas sobre el terreno son muy pocas", además de la "menor disponibilidad de fletes en Cuba", encarecidos por ello.

"Hemos experimentado dificultades en la disponibilidad de combustible para los procesos de extracción de puertos o de aeropuertos. La transportación desde La Habana hacia las provincias es muy restringida", insistió.

"Hemos experimentado dificultades en la disponibilidad de combustible para los procesos de extracción de puertos o de aeropuertos. La transportación desde La Habana hacia las provincias es muy restringida"

El representante de la ONU explicó que México, uno de los anterior suministradores principales de combustible a la Isla y que ha insistido en buscar la manera de continuar haciéndolo, podría integrarse en el mecanismo que Naciones Unidas propone a EE UU.

"Es precisamente el espacio que nosotros (la ONU) como sistema estamos tratando de lograr para que otros países puedan tener el espacio de apoyo" a Cuba, incluida el área energética, "sin estar expuestos a sanciones o a otro tipo de medidas", aseguró. "El espacio para una diplomacia de prevención se está cerrando muy rápidamente porque no sabemos, hay incertidumbre al menos sobre qué recursos, qué reservas existen en el país", dijo.

Este martes, en el programa Las noticias como son, de Radio Martí, el experto de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, afirmó que la hora en que se agoten esos recursos está muy cerca.

La Isla –dijo– consume alrededor de 20.000 barriles diarios de diésel, apenas ha recibido un pequeño cargamento desde México y no se han detectado nuevos tanqueros de crudo o derivados entrando a puertos cubanos. Mientras, varios buques con combustible ruso permanecen casi inmóviles en el Atlántico, a la espera de autorización o de una decisión política que les permita atracar en Cuba.

Además, Piñón hizo referencia al nuevo sistema de importación de combustible autorizado a los privados, que a su juicio, está poco maduro y es insostenible para las empresas. "Ahora es una situación muy, muy difícil, ya que el precio del diésel, por lo menos aquí en Estados Unidos, ha superado los 4 o 4,50 el galón. Esto aumenta el costo, primero, de los movimientos marítimos de los barcos que trasladan estos isotanques a Cuba, que ahora tiene que pagar más por el combustible que ellos mismo utilizan. La pregunta mía es, ¿pueden los cubanos de la calle pagar estos altos precios?", dijo.

El experto considera que, además del producto, hay que sostener la infraestructura física, la seguridad, el cercado, la iluminación y las exigencias técnicas de los bomberos locales: un total que estimó en 50.000 dólares. "Cuando se vacíe ese primer isotanque, ¿cómo se repone el combustible? ¿Se reemplaza por otro isotanque entero, o se diseña un sistema de recarga con camiones cisterna?", dijo, para concluir que la única solución posible ya es una negociación rápida y que permita que EE UU envíe –directamente o a través de Venezuela– productos ya refinados.