La oposición de Brasil a la entrada de Venezuela en los Brics debilita la candidatura de Cuba

Díaz-Canel anunció con desgano que no participaría en el encuentro en Kazán.

Bruno Rodríguez intentará vencer las reticencias del bloque para incluir a la Isla, cuya economía colapsada no juega en su favor

La Habana/La cumbre de los Brics en Kazán, Rusia, comienza este martes y el presidente cubano no podrá finalmente asistir a una cita que La Habana considera muy importante para sacar al régimen de su aislamiento internacional. La situación energética en la Isla, que desde el viernes sufre un apagón en la mayor parte de su territorio, y el paso del huracán Oscar por las provincias orientales han forzado a Miguel Díaz-Canel a permanecer en el país. Lo sustituirá el canciller, Bruno Rodríguez, que intentará vencer las reticencias del bloque para incluir a Cuba, cuya economía colapsada no juega en su favor.

Las declaraciones del ex canciller brasileño Celso Amorim, mano derecha del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en contra de la entrada de Venezuela en el grupo de economías emergentes son un indicio de que la candidatura de Cuba tiene poca posibilidad de prosperar. “Yo no defiendo la entrada de Venezuela. Creo que hay que ir despacio. No sirve de nada llenar (los Brics) de países, de lo contrario pronto se creará un nuevo G-77”, afirmó Amorim poco antes de la reunión de los Brics, cuyo nombre es el acrónimo de los cinco países fundadores: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

Pasará lo mismo con La Habana, que busca en el grupo, según el propio Díaz-Canel, un “ambiente muy favorable a Cuba”, “cooperación y colaboración”, “beneficio mutuo” y “la creación de una estructura económica y comercial de cooperación que no maneje como moneda el dólar”, dijo en un comunicado reproducido por Cubadebate. Es decir, convertirse en un país vinculado a grandes economías como la rusa o la china.

La entrada plena de la Isla en el grupo es improbable si se tiene en cuenta que los Brics se juntaron en 2006 como una alternativa al G7

La entrada plena de la Isla en el grupo es improbable si se tiene en cuenta que los Brics se juntaron en 2006 como una alternativa al G7, aunque la reciente entrada de Etiopía marca el precedente de participación de un país pobre en el grupo. Con la inclusión el pasado enero de otros seis miembros a sus filas, el bloque liderado temporalmente por Putin ha pasado a representar el 45% de la población mundial y un tercio del producto interno bruto del planeta, sobrepasando incluso al grupo de los siete países ricos, conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.

Díaz-Canel, no obstante, parecía mantener la esperanza de que el bloque decidiera apadrinar a la Isla y puso todo su esfuerzo en asegurar que Cuba estará “dignamente representada” en la cumbre. Según anunció en una publicación en la red social X, Rodríguez será la cara del régimen “tanto en el evento como en importantes reuniones bilaterales que ya se encontraban concertadas”.

No obstante, queda claro que Cuba asiste a la cumbre con una candidatura débil, especialmente por la posición de algunos países como Brasil, que descartó la entrada de Venezuela, una nación mucho más rica gracias a su petróleo, aunque está ahora en una situación política y económica muy similar a la de Isla.

“Este es un evento donde íbamos a tener la posibilidad también de encontrarnos y tener entrevistas, encuentros de trabajo con importantes líderes a nivel mundial, como son estimados presidentes de la federación de Rusia, Vladímir Putin; el presidente y también secretario general del Partido Comunista de China, Xi Jinping, y con los líderes de las delegaciones de Vietnam y otros países amigos de los Brics”, dijo también Díaz-Canel, dando a entender que algunos de esos encuentros ya no serán posibles si el representante de la Isla es el canciller en lugar del presidente.

"Creemos que la participación de Cuba será trascendente pero queríamos explicarle al pueblo por qué no asistiríamos"

“Se podrá realizar una parte importante de todos estos eventos y creemos que la participación de Cuba será trascendente pero queríamos explicarle al pueblo por qué no asistiríamos”, acotó.

Cuba anunció a principios de octubre que había solicitado formalmente unirse al grupo de los Brics, en una carta enviada a Putin, presidente de turno del bloque.

Desde el Ministerio cubano de Relaciones Exteriores explicaron que acceder al grupo como socio es un “paso indispensable” para poder alcanzar posteriormente la “adhesión como miembro pleno”.

En junio pasado, durante su visita a Rusia, el canciller cubano adelantó el interés del país en ingresar en los Brics, al que este año ya se sumaron Arabia Saudita, Irán, Egipto, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos, en la primera ampliación desde su creación.

"Para mí constituyó una oportunidad memorable para enfatizar la prioridad que Cuba concede a esta agrupación, a su contribución al balance internacional, a la creación de un orden internacional nuevo, multilateral, basado en la igualdad soberana, democrático y equitativo", señaló entonces Rodríguez.

La Isla, sin embargo, no es la única que aspira a integrarse al bloque. Otros aliados en la región, como Venezuela y Nicaragua, buscan asimismo entrar al grupo aunque sus esfuerzos parecen hasta el momento tan infructuosos como los de La Habana.