El opositor Roberto Veiga denuncia presión para que abandone Cuba

Un mes después de regresar a Cuba, el intelectual cubano fue interrogado por dos “oficiales de emigración” y reafirmó su decisión de permanecer en la Isla

La Habana/El opositor cubano Roberto Veiga González denunció este sábado haber sido presionado por funcionarios de inmigración para abandonar la Isla, tras ser conducido a una “entrevista” en la que, según su relato, le insistieron en que comprara un billete de regreso a Europa y abandonara el país “de manera rápida”.

El analista político, que regresó el pasado junio a Cuba tras años de exilio, afirmó que rechazó esas presiones y ratificó su intención de permanecer de forma definitiva en el país.

En una publicación en su perfil de Facebook, Veiga afirmó que en la tarde del 3 de julio, tras regresar a su domicilio después de participar por videoconferencia en un evento organizado en París por la Casa de América y la Asociación Francia por la Democracia en Cuba, fue interceptado por dos “oficiales de emigración” y conducido a una “entrevista”.

Según su relato, durante el interrogatorio los funcionarios insistieron reiteradamente en cuándo compraría su boleto de regreso a Europa y le “aconsejaron de manera imperativa la rápida salida de la Isla”. Veiga rechazó esas presiones y reafirmó que su intención es permanecer en Cuba de forma estable: “No habrá boleto de regreso a Europa. Ratifico que he regresado a Cuba para establecerme de forma permanente en mi país”, escribió.

“No habrá boleto de regreso a Europa. Ratifico que he regresado a Cuba para establecerme de forma permanente en mi país”

Roberto Veiga retornó a la Isla tras casi siete años en el exilio. Su organización, el centro de estudios Cuba Próxima, informó entonces que Veiga había sido detenido a su llegada al aeropuerto internacional José Martí y sometido a interrogatorios por la Seguridad del Estado, una vigilancia que, según el propio equipo, no ha cesado desde entonces.

Veiga, quien fue una de las figuras centrales de la revista Espacio Laical y posteriormente del proyecto Cuba Posible, volvió a Cuba con la intención de impulsar desde el interior una propuesta de transición política titulada La apertura acordada: una hoja de ruta para la reconstrucción nacional.

El plan, presentado en abril por Cuba Próxima, plantea una transición negociada basada en un “diálogo soberano multiactor”, con reformas institucionales profundas, liberación de presos políticos, cambios en el sistema electoral y la reestructuración del conglomerado militar Gaesa. También incluye propuestas dirigidas a EE UU, como el levantamiento de restricciones económicas y la retirada de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo.

La organización sostiene que el regreso de Veiga forma parte de una apuesta por “la acción política desde dentro” en un momento de crisis nacional. En declaraciones recientes a 14ymedio, el propio Veiga defendió su decisión de volver pese a los riesgos: “Por mucho que uno trabaje desde fuera, sigue siendo un espectador. Hay que trabajar aquí dentro, que es donde van a ocurrir las cosas”.