Otero Alcántara sigue en paradero desconocido en el día clave para su puesta libertad

Activistas, organizaciones de derechos humanos y políticos estadounidenses exigen conocer el paradero del artista, sacado de la prisión de Guanajay dos días antes de extinguirse su condena

Madrid/Ha llegado el día de la puesta en libertad de Luis Manuel Otero Alcántara, extinguida oficialmente su condena a cinco años de prisión, y sigue sin saberse dónde está. Activistas, organizaciones de derechos humanos y políticos estadounidenses exigieron este miércoles al régimen cubano informar sobre el paradero del artista y opositor, mientras se espera que en las próximas horas la incógnita se despeje.

Amnistía Internacional volvió a recordar que considera a Otero Alcántara preso de conciencia y reclamó su liberación inmediata e incondicional. La organización ha denunciado reiteradamente que el artista fue encarcelado por ejercer de manera pacífica sus derechos a la libertad de expresión y creación artística.

Race and Equality también exigió al régimen cubano entregar información sobre su paradero. La organización pidió garantías para la integridad física del artista y recordó que la falta de comunicación con familiares y defensores aumenta el riesgo de abusos.

La organización pidió garantías para la integridad física del artista y recordó que la falta de comunicación con familiares y defensores aumenta el riesgo de abusos

El congresista republicano Carlos A. Giménez, representante de Florida, publicó en X un mensaje dirigido directamente al régimen cubano: “Desde el Congreso de Estados Unidos exigimos saber el paradero de Luis Manuel Otero Alcántara y su libertad inmediata”. El legislador acompañó el mensaje con la etiqueta #SOSCuba, utilizada en los últimos años para denunciar la represión en la Isla.

La exigencia de Giménez se suma a la presión internacional que ya pesaba sobre el caso. Un día antes, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, mencionó a Otero Alcántara durante una sesión de la Asamblea General dedicada a la situación de los presos políticos cubanos. Waltz mostró imágenes de varios detenidos y recordó que el artista permanece en una prisión de máxima seguridad por lo que calificó como un delito de “expresión artística”.

“El pueblo cubano tiene derecho a la libertad”, dijo el diplomático estadounidense, que presentó a Otero Alcántara como símbolo de la represión contra creadores, músicos y activistas.

La voz de alarma la dieron sus allegados después de conocer, por otros presos, que Otero Alcántara había sido trasladado del penal el martes. Desde entonces, ni su familia ni sus amigos han recibido una comunicación oficial sobre dónde se encuentra o bajo qué condiciones permanece retenido.

“Ahora mismo Luis Manuel está desaparecido. No está libre. No está excarcelado”, denunció la activista y curadora Anamely Ramos, una de las personas más cercanas al líder del Movimiento San Isidro. Según Ramos, el artista está “en manos de la Seguridad del Estado en algún lugar de La Habana”, pero sus allegados no han podido confirmar su ubicación ni comunicarse con él.

La activista insistió en que no hay una versión oficial ni una liberación efectiva. “Si sabemos que fue sacado de Guanajay es por la solidaridad de otros presos”, explicó. Para Ramos, el traslado no puede presentarse como una excarcelación mientras el régimen mantenga a Otero Alcántara incomunicado y sin garantías.

También la historiadora del arte Yanelis Núñez, residente en Madrid, confirmó a 14ymedio que el artista no se encuentra en su vivienda de El Cerro ni en San Isidro. “Hoy nos hemos enterado a través de otros presos de que Luis ha sido sacado de la prisión. Hasta este momento no sabemos dónde está”, dijo. Núñez recordó que la fecha prevista para el cumplimiento de la sanción era el 9 de julio, según la documentación judicial del caso.

“Más que nada estamos preocupados por su bienestar y exigir que tiene que ser enviado a su casa, de donde nunca debió haber salido”, declaró

En los últimos meses, según Núñez, las autoridades habían puesto sobre la mesa la opción del exilio, mientras seguía pendiente una solicitud de parole para viajar a Estados Unidos. “Más que nada estamos preocupados por su bienestar y exigir que tiene que ser enviado a su casa, de donde nunca debió haber salido”, declaró.

La organización Cubalex elevó el tono jurídico de la denuncia y calificó lo ocurrido como una desaparición forzada. El abogado Alain Espinosa advirtió que Otero Alcántara se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad, al estar fuera del alcance de su familia, sin comunicación con abogados y sin control judicial efectivo. Si el artista continúa retenido una vez cumplida la condena, añadió, se trataría además de una detención ilegal.

Otero Alcántara fue detenido el 11 de julio de 2021, cuando intentaba sumarse a las protestas antigubernamentales que estallaron ese día en numerosas ciudades cubanas. En 2022 fue condenado a cinco años de cárcel por los delitos de ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos, entre otros cargos. Su caso, junto al del rapero Maykel Osorbo, se convirtió en uno de los emblemas de la represión posterior al 11J.

Hasta la noche de este miércoles, el Gobierno cubano no había emitido ninguna información oficial sobre su traslado ni sobre las condiciones en que se encuentra. Para sus allegados, esa ausencia de respuesta confirma la denuncia central: Otero Alcántara no ha sido liberado, sino desaparecido por el Estado a las puertas de cumplir una condena que nunca debió existir.