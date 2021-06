No hay oxígeno para los pacientes crónicos en Cuba, ni en los hospitales

A los pacientes de EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) en Cuba les falta el oxígeno desde hace semanas. Varias denuncias llegadas a la redacción de 14ymedio desde La Habana reflejan la severa crisis que existe con la distribución de los balones y que puede estar relacionada con el aumento imparable de casos de covid.

"No hay oxígeno para los pacientes crónicos. Hace ya más de una semana que tengo reportado el oxígeno y no me ha llegado", explica a este diario una residente de la capital que cuida a un paciente de EPOC. "Dicen que sólo se les está suministrando a los enfermos terminales. ¿Hay que estar muriendo para recibir el servicio?", se pregunta la señora indignada.

La EPOC se caracteriza por la limitación de la respiración y los enfermos que la padecen generalmente presentan enfisema pulmonar

La EPOC se caracteriza por la limitación de la respiración y los enfermos que la padecen generalmente presentan enfisema pulmonar, bronquitis crónica y enfermedad de las vías aéreas pequeñas. Constituye un padecimiento muy común en personas de la tercera edad e interfiere en el rendimiento físico de los pacientes.

"Mi abuela también necesita oxígeno de vez en cuando. Mi tía llamó al número de siempre para cambiar el balón y le dijeron que no había disponibilidad por el momento", cuenta a 14ymedio otro familiar de un enfermo. A Antonio le pasa el mismo problema. El habanero se ha comunicado con las plantas suministradoras de oxígeno en la ciudad y ha sido peloteado en varias ocasiones.

Antonio es paciente de EPOC y desde que sufre la enfermedad ha presentado cuatro cuadros de paros respiratorios que casi le cuestan la vida. "Yo podría entender que haya problemas en la planta y que por eso no reciba el oxígeno que reporté hace dos semanas", pero igualmente piensa que las faltas de atención a su caso son "inaceptables".

Entre los factores de riesgo de la enfermedad, que en fase avanzada provoca incapacidad, se encuentran el tabaquismo y la contaminación ambiental, que además inciden en la tasa de mortalidad, según estudios especializados.

En 2015, la Revista Cubana de Medicina registró a esta patología como la quinta causa de muerte en el país. Cuatro años después, fuentes médicas la situaron como la cuarta.

Cuando Antonio llama a la planta de oxígeno donde lo atienden, le responden que está equivocado, que son casas particulares, denuncia. El paciente afirma que verificó los números telefónicos con la farmacia que coordina este tipo de servicios y que también se tomó el trabajo de revisarlos en una aplicación de la empresa estatal Etecsa.

"Es una falta total de respeto y de ética de quienes atendieron las llamadas, sabiendo que son cosas muy serias con las que están tratando", remata Antonio.

Otros, con un familiar en situación de salud todavía más frágil, temen no poder esperar por el suministro. Es el caso de Julia Pedraza, vecina de Centro Habana y con una madre convaleciente en cama que necesita de suministro de oxígeno con frecuencia: "Hemos estado dosificando el poco que nos queda, pero ya nos dijeron que por el momento no podemos tener un balón nuevo".

A diferencia de otros productos que se consiguen fácilmente en el mercado informal, el oxígeno médico escasea en las redes ilegales y los vendedores solo comercializan con contactos de mucha confianza, ante el temor de la estricta vigilancia policial sobre ese producto. Su tamaño y la necesidad de contar con un cilindro propio para llevar a cabo estas operaciones clandestinas dificultan aún más la compra a través de esa vía.

"Antes era posible tener un contacto, conocer a alguien en los camiones que distribuyen que, por algo encima, te dejaba un balón más o te rellenaba el que se vaciaba aunque todavía no te tocara el reemplazo, pero ahora nadie se está moviendo en eso porque han prácticamente militarizado todo lo que tiene que ver con el oxígeno. Ni en los hospitales hay suficiente", subraya Pedraza.

Aunque los pacientes con EPOC y sus familiares no han recibido una respuesta oficial sobre la escasez de oxígeno, en los últimos meses, tras el incremento de casos positivos a covid-19, han aumentado los enfermos de coronavirus en estado crítico y grave en los hospitales cubanos. El gas en estos casos se convierte en parte indispensable del tratamiento para los que son internados en las terapias intensivas.

Precisamente, en los últimos meses han muerto de covid-19 pacientes que padecen de enfermedad pulmonar crónica

Precisamente, en los últimos meses han muerto de covid-19 pacientes que padecen de enfermedad pulmonar crónica. Los más recientes fueron reportados este lunes: un residente en el municipio Batabanó, en la provincia de Mayabeque, de 58 años, y otro de 71 años en el municipio de Centro Habana.

En otras provincias como Matanzas, asegura otro familiar de un enfermo, el sistema de distribución de balones de oxígeno también está colapsado. "En el caso nuestro, llamamos para cambiarle el balón de oxígeno a mi abuela y la persona que nos atendió nos dijo que debíamos esperar, que aunque lo iba a reportar, la entrega iba a demorar porque tenían serios atrasos y que están priorizando los casos muy graves", explicó un residente. "A estas alturas, luego de más de una semana que se reportó, aún no lo han traído".