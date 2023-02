Los pacientes pueden traer resina pero no la anestesia, aclara un dentista cubano

Los hospitales de Sancti Spíritus se niegan a utilizar los insumos médicos aportados por los propios pacientes si no son aprobados antes por el Centro para el Control Estatal de la Calidad de los Medicamentos (Cecmed). Daniel Álvarez Rojas, jefe de la sección de Estomatología en la provincia, admitió que no cuentan con los recursos necesarios, pero que tampoco pueden responsabilizarse si el medicamento ha sido adquirido en el mercado negro o si no cuenta con certificaciones de calidad.

En una entrevista con Escambray, Álvarez Rojas confirmó que en Sancti Spíritus, al igual que en el resto de la Isla, los centros médicos no tienen más remedio que trabajar con los medicamentos que traen los pacientes. En el caso de su especialidad, explicó, permiten la amalgama o la resina porque "no comprometen la vida", pero a la hora de utilizar otros insumos de origen dudoso, como la anestesia, el riesgo aumenta y la decisión oficial en ese caso es no intervenir.

La anestesia, advirtió, se administra directamente en el nervio a través de técnicas infiltrativas, por lo cual solo se aplican los fármacos certificados por el Cecmed.

Las medidas para paliar la escasez en la Isla autorizan la importación libre de aranceles de alimentos, artículos de aseo y medicamentos. Sin embargo, agrega el diario, algunos "han hecho caso omiso de la advertencia 'sin fines comerciales' y olvidan que ciertos medicamentos, como la anestesia, pueden poner en riesgo la vida de una persona".

"En ocasiones, también la forma de administrar este medicamento importado es muy diferente a la que empleamos en Cuba, con dosis diferentes"

Escambray reconoce que "es compresible" que cada vez más espirituanos recurran a las redes sociales para adquirir fármacos en su "intento desesperado" por poner fin a un dolor de muelas. El diario señala que "ya no asombra" encontrar en el portal de clasificados Revolico la venta de frascos de anestesia dental a precios de entre 500 y 600 pesos, junto a otros medicamentos para bronquiolitis, vitaminas e incluso el antiparasitario metronidazol.

Álvarez Rojas explicó que son pocas las ocasiones en las que los frascos llevados por los pacientes pueden realmente utilizarse en los tratamientos, porque carecen de información clave para su uso, como la fecha de vencimiento y la certificación de Cecmed. "En ocasiones, también la forma de administrar este medicamento importado es muy diferente a la que empleamos en Cuba, con dosis diferentes", sostuvo.

De esa forma, las personas que acuden al mercado negro para comprar un bulbo de anestesia corren el riesgo de perder el dinero, porque ningún odontólogo se arriesgará a aplicar el fármaco sin las especificaciones mínimas, advirtió.

El estomatólogo señaló que los hospitales de la provincia se enfrentan a un déficit de anestesia, que esperan superar temporalmente con la reciente llegada de un lote a la Isla. El fármaco se utilizará para la extracción dental y otros tratamientos, agregó el profesional, que cree que en este 2023 ingresarán más insumos importados. Del suministro disponible en 2022, aseguró que se priorizó la atención a embarazadas, menores de 19 años, adultos mayores y personas con discapacidad.

