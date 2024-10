Los pacientes de dengue mueren en Cuba, mientras que en Honduras ya tienen vacuna

Madrid/El caso de Days María Jiménez, que murió el pasado lunes en el Hospital Clínico Quirúrgico Miguel Enríquez, conocido como La Benéfica, en el barrio habanero de Luyanó, da la medida de la situación del dengue en la Isla. A la mujer, denunció su hijo Yasmanis en redes sociales, “no la atendió ni un médico ni un enfermero” desde que llegó a las 10:30 pm del domingo a La Benéfica, en ambulancia desde un policlínico de Guanabacoa, hasta que falleció al día siguiente, a las 5:30 am.

Según recalcó en su muro de Facebook Raysa Juan Delgado, amiga de la víctima, Jiménez murió “por falta de atención médica”: “Fue llevada dos veces por los vecinos al policlínico más cercano. Aun vomitando sangre, con fiebre, sin probar alimentos y con muchos dolores de cabeza, la regresan para la casa, pues le dicen no hay medicamentos. Llegando pierde el equilibrio y cae al suelo, lo que le provoca un golpe grande en la cabeza. Cuando la llevan [al hospital La Benéfica] no había enfermeras ni médicos para atenderla y cuando el vecino entra, ya estaba muerta”.

El hijo de Jiménez, que se encontraba en Isla de la Juventud y de inmediato sacó pasaje para acudir a La Habana, relata que le comunicó la muerte ese vecino y que ningún médico quiso atender su llamada. Y prosigue su calvario: “Yo me quería morir en el barco. Llegué a la terminal de 26 a las tres casi de la tarde y de ahí fui al hospital, y no me la dejaron ver hasta que llegó el carro de medicina legal. A las ocho de la noche la pude ver en una camilla de hierro pelado, sin sábanas ni nada”.

"Mi mamá lleva muerta 38 horas, estos hijos de puta lo que quieren es dinero para procesar a mi mamá porque dicen que no hay carros"

De ahí, lo mandaron a una precaria funeraria de Guanabacoa. A pesar de que a las seis de la mañana le dijeron que la cremaron a las 12 del mediodía, a las siete de la noche aún no habían recogido el cadáver. “Mi mamá lleva muerta 38 horas, estos hijos de puta lo que quieren es dinero para procesar a mi mamá porque dicen que no hay carros”, decía airado, suplicando ayuda y pidiendo justicia en su publicación.

Aunque el miércoles el Gobierno declaró, por boca del director nacional de Epidemiología, Francisco Durán, que se habían registrado en la Isla 17.000 ingresos por dengue, entre ellos 3.400 hospitalizados y una cantidad que no detalló en terapia intensiva, los expertos estiman una cifra considerablemente mayor.

Así lo aseguran, al menos, varios médicos de la Isla citados por Martí Noticias. “Son cientos de miles de casos y la infraestructura de salud es sumamente desventajosa, por decirlo de alguna manera”, declaró Eduardo Cardet desde Velasco, en Holguín. “Ellos aconsejan que la gente se autoingrese en los hogares y las condiciones en el hogar son más difíciles todavía y la falta de medicamentos es más crítica”. Para este doctor, tanto el dengue como el Oropouche están “fuera de control” y “las autoridades y el sistema de Salud no tienen un plan de contingencia para poder reducir el impacto tan terrible”.

Roberto Serrano, médico en Santiago de Cuba, también piensa que las cifras oficiales se quedan cortas: “Hay un sinnúmero inmenso de otra gente que ni siquiera se toman la molestia de ir a los hospitales y los que van a los hospitales, como no hay nada, ni reactivos para hacer un tipo de prueba especial, pues, simple y llanamente lo mandan para la casa”.

En el mismo sentido, Miguel Ángel López Herrera, de Guantánamo, dijo a Martí Noticias que “solamente se están ingresando los casos que están más graves, con peligro para la vida”.

Las vacunas TAK-003, desarrolladas en Japón, comenzarán a aplicarse en Honduras la próxima semana

Guantánamo, Santiago de Cuba y Camagüey son, precisamente, las provincias más golpeadas por la enfermedad, a decir de Francisco Durán. El epidemiólogo insistió en la importancia de ir al médico cuando se cree tener la enfermedad, aunque implícitamente admitió que es posible que no se pueda determinar con una analítica. “No es que te haga un análisis y te digan es esto o es aquello [pero] es bueno ir y que hagan una valoración clínica, sobre todo los niños”, instó.

Preguntado por los motivos que hacen más necesaria la valoración en menores, el doctor recordó que es una arbovirosis que se agrava a gran velocidad a esas edades. “Todos debemos ir pero a los niños, generalmente, es necesario ingresarlos aunque no estén grave porque se complican con mucha más rapidez. El dengue tiene la particularidad de que, en un momento determinado estás bien, empiezan los signos de alarma y, si en ese momento tú no estás hidratado –que es el medicamento, la hidratación– lamentablemente falleces”, dijo sin reservas.

Es lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de la periodista Magda Iris Chirolde López, jefa de Redacción de Canal Caribe, que con tan solo 33 años murió, por complicaciones del dengue, mientras esperaba a ser atendida en un hospital de La Habana.

Por contraste, y mientras tanto, Honduras, gobernada por Xiomara Castro, aliada de La Habana, recibió este jueves un lote de 52.000 vacunas que le permitirán mitigar el embate de la misma arbovirosis, que ha dejado en el país centroamericano en lo que va de año al menos 194 muertos.

Las vacunas TAK-003, desarrolladas en Japón, comenzarán a aplicarse a partir de la próxima semana en los centros educativos con mayores tasas de incidencia de dengue. Las autoridades sanitarias informaron en un encuentro con periodistas que prevén inmunizar al menos a 25.000 menores entre los 5 y 16 años.

La viceministra de Salud, Nerza Paz, detalló que su dependencia ha invertido alrededor de 25 millones de lempiras (un millón de dólares) en la compra de estas vacunas, de las que no hay noticia, por el momento, en Cuba.