Fallece el padre salesiano Bruno Roccaro, "historia viva de la Iglesia cubana"

El sacerdote Bruno Roccaro falleció este martes en la ciudad de Santa Clara a causa de un paro cardíaco, según informó la Agencia Católica de Informaciones. El misionero salesiano, que el pasado 23 de julio cumplió 100 años de edad, había sido ingresado el lunes por una fractura de cadera.

La página de Facebook Salesianos de Cuba confirmó la noticia en una publicación que se hace eco de un mensaje de Arturo González Amador, obispo de Santa Clara: "En estos momentos acaba de fallecer el padre Bruno Roccaro, a causa de un paro cardíaco. Descanse en la paz de Dios. Ayer lo ingresaron por una fractura de cadera y esperaba con muy buen ánimo a mañana para la cirugía. ¡Amigo en el cielo!".

Entre los muchos comentarios de condolencias destaca el del padre Jorge Catasus que expresó: "Un sacerdote sabio y santo. Cuánto le debemos muchos de los sacerdotes cubanos. Junto al también venerable padre René David fue uno de los salvadores del Seminario San Carlos y San Ambrosio en tiempos de crisis. Gracias por tu transparente testimonio sacerdotal".

Si yo soy lo que soy, lo poco que he hecho en mi vida, no lo he hecho solo, no es obra mía, sino de los muchos que me han ayudado y en primer lugar Dios

Para los Salesianos de Cuba, Roccaro era como la "historia viva de la Iglesia cubana" y destacaron que evangelizó la Isla durante 50 años. "Italiano de nacimiento y cubano por vocación. Y uno de los hacedores del histórico Encuentro Nacional Eclesial Cubano, de 1986" , señalaron.

Durante la celebración de su último cumpleaños, el misionero afirmó: "Si yo soy lo que soy, lo poco que he hecho en mi vida, no lo he hecho solo, no es obra mía, sino de los muchos que me han ayudado y en primer lugar Dios". Además dijo que era necesario construir puentes entre los mismos católicos, y agregó: "A mí me cuesta mucho pensar que dos personas de la vida religiosa no puedan estar de acuerdo, que sean enemigos, contrarios".

Bruno Roccaro nació en Scorzè , Venecia, el 23 de julio de 1920. Fue ordenado sacerdote en 1949 y llegó a Cuba como misionero con sus 50 años cumplidos.

Durante su estancia en la Isla se encargó de organizar programas de estudios de Humanidades y Filosofía además de su trabajo por un cuarto de siglo en el Seminario San Carlos y San Ambrosio de La Habana.

"Yo creo que un misionero en Cuba tiene que venir a ser un hombre feliz que ha encontrado además la fuente de su felicidad", afirmó el padre a Vandor Producciones. "Tiene que ser un hombre de corte, es decir, que cuando pone el pie en el territorio a donde lo destinan aquí en Cuba no puede olvidar el pasado, pero tampoco hacer nostalgia de él. Tiene que sentirse cubano, tiene que amar la nación donde se encuentra".

