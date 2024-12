Con el país todavía a oscuras, las autoridades cubanas dan por "restablecido" el Sistema Eléctrico Nacional

La Habana/“Restablecido el Sistema Eléctrico Nacional”, informó la madrugada de este jueves el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy. El anuncio, 24 horas después del tercer apagón total que ha sufrido Cuba en un mes y medio, y basado en que todas las unidades –excepto la 1 de la termoeléctrica Felton, en Holguín– están en “proceso de arranque”, parece apresurado para un país que sigue en la oscuridad.

Después de la segunda noche de apagón total en Cuba, el Gobierno está a la espera de las 40.000 toneladas de combustible que carga el tanquero Amif, con bandera de Liberia y procedente de Sicilia. El barco está a 500 millas náuticas de La Habana y viene “lleno hasta el tope”, explica a 14ymedio el experto en temas energéticos Jorge Piñón, de la Universidad de Texas.

Sin embargo, cabe la posibilidad de que la habitual falta de crédito de La Habana retrase la descarga. En esas condiciones está el Corossol, un coloso con 80.000 toneladas –650.000 barriles– de diesel y, posiblemente, turbocombustible, que lleva desde el 20 de noviembre “dando vueltas como un trompo desde que entró en aguas territoriales”, comenta Piñón.

Sin combustible, todo restablecimiento del Sistema Electroenergético Nacional será “en negro”

El director adjunto de la Unión Cuba Petróleo (Cupet), Irenaldo Pérez, recordó este miércoles que sin combustible, todo restablecimiento del Sistema Electroenergético Nacional será “en negro”, es decir, con el potencial para brindar electricidad pero sin ofrecerla realmente. Detalló que Cupet tuvo que mandar combustible de la zona central a la oriental, que nuevamente es la más afectada por la desconexión, y en La Habana el Pastorita –que lleva días trasegando alrededor de la Isla– descargó gas licuado.

Aludió al suministro de turbocombustible –cuya falta provocó un desbarajuste aéreo este fin de semana– y dijo que un barco había llegado a la refinería Ñico López (se trata del Seamarlin, aunque no se confirmó de fuente oficial) y que Pérez no explicó cómo la desconexión del SEN provocó una suspensión temporal de la descarga.

Las autoridades tienen pocas buenas noticias que dar. Ruben Campos, director de la termoeléctrica Antonio Guiteras –cuya desconexión, a las 2:08 am de este miércoles, provocó el colapso del sistema–, tampoco pudo ofrecer a Televisión Cubana una explicación coherente del fallo.

“Nos encontramos ahora mismo revisando por qué razón se nos cerró la válvula y hemos encontrado una situación que pudiera ser de carácter eléctrico, quizás un falso contacto”, dijo entre tartamudeos. “Esa es la causa más probable”. Para arrancar la Guiteras, añadió, se necesita “energía de afuera” –que se establezca una conexión “vertebral” con otras centrales de la región occidental, en particular las de Energas en Varadero– y combustible.

En la noche, el director de la Unión Eléctrica, Félix Estrada, aseguró que el SEN estaba generando 880 megavatios y que el proceso de recuperación continuaba, como se anunció, “paso a paso”.

Durante una comparecencia en el programa Mesa Redonda, varios altos cargos detallaron que hay una porción importante del sistema conectado, y que hay un “enlace” desde Pinar del Río hasta Holguín, aunque no se han encontrado soluciones para el resto de la zona oriental. Este jueves por la mañana, el gobierno de La Habana informó que los 337 circuitos primarios de la capital estaban restablecidos, mientras que Cubadebate informó que el abasto de agua y gas continuaba según los planes.

Por su parte, ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, garantizó en su cuenta de X que el apagón total no tocaría a los hoteles. "Estamos preparados para enfrentar los desafíos y garantizar que las actividades turísticas se desarrollen con normalidad". Su Ministerio detalló que Cayo Largo, Cayo Santa María, Cayo Coco, Cayo Cruz y Cayo Paredón “generan su propia electricidad, independiente al Sistema Eléctrico Nacional”. No faltan los generadores en los polos turísticos, que garantizan –en palabras de Granma– “un suministro eléctrico continuo y confiable”, un lujo del que los cubanos no pueden presumir.

La vuelta a las clases dependerá de la situación de cada provincia y las autoridades nacionales delegaron en las locales la decisión de recomenzar o posponer el regreso. En Pinar del Río, se valora que ya este jueves los estudiantes pueden regresar a las escuelas de todos los niveles, además de los círculos infantiles. Sin embargo, advierten de que los “imprevistos” y la falta de información pueden afectar el proceso de retorno.

El monopolio de las comunicaciones Etecsa anunció ayer que el 53% de sus clientes sufrieron una desconexión de la telefonía móvil, particularmente en La Habana y Camagüey.

La crispación en aquellas zonas a las que los apagones no han dado tregua –en particular las provincias orientales– es máxima. La Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba anunció que “hubo que desarmar el microsistema de generación que se había construido debido a la inestabilidad en la frecuencia. Se trabaja para volver a estabilizarlo”.

"En estos días se ha reforzado el sistema de vigilancia y patrullaje, con una mayor presencia policial en la vía"

Como advertencia contra delitos que el régimen considera de “sabotaje” y “contrarrevolución”, Granma rescató este jueves un artículo publicado en la prensa local santiaguera sobre actos contra instalaciones eléctricas. En particular, aludieron al robo de 300 litros de aceite de transformador en los consejos populares de Paquito Rosales, Dos Caminos y Estrella Roja, durante el apagón total de inicios de noviembre.

“En estos días se ha reforzado el sistema de vigilancia y patrullaje, con una mayor presencia policial en la vía, en los puntos de control y en las comunidades. Asimismo, continúan los juicios ejemplarizantes en diferentes provincias, sobre casos priorizados”, añadió Granma. La Fiscalía prometió hasta 15 años de cárcel para quienes fueran acusados de estos delitos y “máxima severidad” –el matra judicial desde hace meses– en sus procesos.