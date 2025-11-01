Desde Panamá salen veinticuatro toneladas de ayuda humanitaria para Cuba

Varias agencias del sistema de Naciones Unidas entregaron a Cuba este sábado un cargamento con suministros médicos en apoyo a más de 90.000 damnificados.

Agencias de la ONU también entregan suministros médicos para damnificados por Melissa en la Isla

La Habana/Más de 38 toneladas de carga humanitaria partieron este sábado hacia Jamaica desde el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria de Panamá, mientras que otras veinticuatro serán despachadas en las próximas horas hacia Cuba, como parte de la respuesta inmediata a la devastación causada por el huracán Melissa en el Caribe.

“Hemos trabajado en los últimos tres días para enviar esta carga”, dijo a EFE Stephany Murillo, gerente regional en las Américas de Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja (IFRC).

Murillo añadió que se está coordinando un vuelo a Cuba para despachar en las próximas horas “veinticuatro toneladas de ayuda humanitaria a través de los aviones de Copa Airlines”.

Un comunicado oficial dijo este sábado que “el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria del Ministerio de Gobierno (CLRAH), en conjunto con el Depósito de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas (UNHRD) y la IFRC, trabajan para despachar insumos humanitarios” a Jamaica y Cuba.

Murillo cree que los daños catastróficos dejados por el ciclón harán de esta “una de las operaciones humanitarias más importantes” en la región de las Américas, donde “probablemente vamos a mover unas cien toneladas de ayuda humanitaria en los próximos meses”.

En este sentido, el comunicado oficial señala que posteriormente, se definirá el envío de otros implementos a los países afectados, a medida que se reciban más detalles de la evaluación de los daños.

Los 69 kits contienen medicamentos críticos, equipamientos médicos, material gastable, mosquiteros y sales de rehidratación oral

Por otra parte, varias agencias del sistema de Naciones Unidas entregaron a Cuba este sábado un cargamento con suministros médicos en apoyo a más de 90.000 damnificados en los territorios orientales impactados por el huracán Melissa.

Los 69 kits contienen medicamentos críticos, equipamientos médicos, material gastable, mosquiteros y sales de rehidratación oral, precisó en redes sociales el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) acreditada en Cuba.

Otras dependencias como el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, entre otras, forman parte de las involucradas en la ayuda, indicó en redes sociales el sistema de Naciones Unidas en Cuba. Esas agencias, han coordinado la ayuda con las autoridades cubanas, acorde con el mensaje.

El cargamento se suma al entregado por otras agencias de Naciones Unidas centradas en la salud (OPS), el desarrollo (PNUD) y la alimentación (PMA) que participan en el plan de Acción Anticipatoria para emergencias en Cuba, preparado antes de la llegada de Melissa. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) informó a EFE que estima que actualmente unas 700.000 personas en Cuba, más del 7% de la población, precisan su ayuda a raíz del paso del meteoro.

Melissa tocó tierra en Cuba en la madrugada del pasado miércoles por el sureste del país y salió siete horas más tarde por el noreste, acompañado de vientos de hasta 200 kilómetros por hora y lluvias que dejaron hasta 400 milímetros (o litros por metro cuadrado) en algunos puntos.

El huracán ha provocado cortes masivos de electricidad, destrucción de viviendas e infraestructura, cortes de carreteras, problemas generalizados en las comunicaciones, severas inundaciones y extensos daños en la agricultura. Por el momento no hay una evaluación preliminar de daños por parte del Gobierno cubano y no se ha informado de daños personales.