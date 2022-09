Otra avería paraliza la central Antonio Guiteras, la mayor termoeléctrica de Cuba

La mayor central termoeléctrica de Cuba, la Antonio Guiteras de Matanzas, ha vuelto a desconectarse del Sistema Eléctrico Nacional apenas 24 horas después de entrar superada su anterior avería.

"La Termoeléctrica Antonio Guiteras sale del Sistema Eléctrico Nacional por salidero en caldera, defecto que no tiene relación alguna con la reparación realizada", anunció la Unión Eléctrica de Cuba (UNE), que añade que "se inició el proceso de enfriamiento para su posterior reparación".

Félix Estrada, jefe de operaciones del Despacho Nacional de Cargas de la UNE, explicó que este lunes se podrá "acceder al interior de Unidad Térmica y determinar el área y la magnitud de la falla".

"Se tuvo que parar la planta y comenzar proceso de enfriamiento producto a una ponchadura en caldera por la parte de agua, la avería anterior se produjo por la parte vapor"

La Primera Secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista en Matanzas, Susely Morfa, quiso especificar en Twitter que la avería era distinta a la anterior. "Se tuvo que parar la planta y comenzar proceso de enfriamiento producto a una ponchadura en caldera por la parte de agua, la avería anterior se produjo por la parte vapor", señaló en su peculiar jerga, antes de lanzar una arenga para espolear a los trabajadores que no animó a nadie. "La tropa de Misbel dando batalla para subsanar la rotura en el menor tiempo posible", agregó.

"¡Qué buenoooo que después de menos de 24 horas salga la Guiteras! Pero la buena noticia es que ha sido por la parte de agua y no por la de vapor. Menos mal que antes de la arrancada iban a revisar todo o casi todo. Esperemos que la siguiente parada, luego de la próxima sincronización y en menos de 24 horas, sea por la parte de bombas y la siguiente por el sistema de enfriamiento y así hasta siempre!", ironiza un comentarista de Cubadebate que firma su mensaje con el nombre Justificación Perpetua.

La última avería de la Antonio Guiteras, que aporta 220 MW al sistema, se produjo el día 12 de septiembre, pero previamente sufrió otra el día 30 de agosto, en aquel caso por "pérdidas de parámetros de la turbina (vacío)", aunque se actuó también sobre "un salidero en caldera que ya se había detectado con anterioridad".

Apenas un día antes, Miguel Díaz-Canel había anunciado que los apagones se acabarían en diciembre. Durante un paseo por la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, de Felton, en Mayarí, que dio junto a Raúl Castro, el mandatario expuso que el plazo dependía en buena parte de que todo fuera bien con esa central.

"Nosotros si estamos en una batalla con los apagones, que parece nunca tener fin... porque sabes que en diciembre esto no se va a arreglar. Guarda el tuit"

"Felton 1 decide hoy el curso de la estrategia de recuperación y su arranque es vital para el cumplimiento de los objetivos trazados, en primer orden, lograr minimizar o eliminar los apagones en diciembre próximo", comprometió aquel día. El pasado mayo ya había asegurado que antes de que llegase junio la situación energética mejoraría, pero lo único ocurrido desde entonces ha sido un empeoramiento a paso de gigante, lo que ha supuesto la pérdida de confianza más absoluta incluso entre sus correligionarios.

"Nosotros si estamos en una batalla con los apagones, que parece nunca tener fin... porque sabes que en diciembre esto no se va a arreglar. Guarda el tuit", respondió un usuario en Twitter a Morfa, mientras otro, que exhibe como imagen de perfil una ilustración de apoyo al Código de las Familias agregaba: "¡¡Así mismo!! Díaz-Canel sabe que lo de diciembre es cuento".

Un lector de Cubadebate ha pedido al Gobierno en un comentario a la nota oficial del diario que se retome el crédito que Rusia firmó con la Isla hace años para modernizar el sistema eléctrico. "Gestionen los 1.200 millones de euros de crédito de Rusia y vamos a construir tres unidades nuevas, porque se está demostrando que nuestras unidades están dando lo último, son muchos años de trabajo y muy pocas reparaciones y mantenimientos, esa es la gran verdad no se tuvo previsión y estamos pagando las consecuencias. Sabemos del bloqueo de las 243 medidas de Trump, la covid y lo que le queramos agregar pero no hubo la atención adecuada a este sector, el más importante de nuestro país, el turismo, es importante pero nunca cómo el sistema electro energético nacional", señala.

El comentarista se refiere a un proyecto anunciado en 2016 por la prensa oficial que debía añadir en torno a 800 MW al sistema. Hace pocas semanas el Ministerio de Energía respondió a esa cuestión, por la que muchos ciudadanos se preguntan, y sostuvo que nunca se pudo lograr el monto.

"En resumen, el dinero de ese crédito no se empleó en nada, sencillamente, no hemos podido reanudar el proyecto"

El dinero tenía como objetivo la construcción de cuatro bloques de 200 MW, tres en Santa Cruz del Norte y uno en Mariel. Los 1.200 millones de euros financiaban el 90% y el Gobierno debía aportar el 10% restante por adelantado. Según el ministerio, los trabajos previos se realizaron entre 2016 y 2019, pero 2020, con el cierre de fronteras y el declive de la economía se hizo imposible disponer del importe de la parte cubana y en 2022, "los conflictos entre Rusia y Ucrania" –dijo la nota de respuesta en referencia a la invasión rusa– "volvieron a marcar un nuevo retraso en tan importante proyecto".

"En resumen, el dinero de ese crédito no se empleó en nada, sencillamente, no hemos podido reanudar el proyecto. Y por otro lado, los créditos no son un regalo, sino un préstamo, por tanto, no hay modo de que Cuba pueda emplear el dinero en otra cosa que no sea este proyecto. Por último otro detalle, esos 1200 millones de euros son para financiar los trabajos de las empresas rusas involucradas en el proyecto, lo maneja y administra una entidad rusa desde ese país", añadía la respuesta.

Este domingo el déficit de electricidad era del 27%, con una falta máxima de hasta 513 megavatios y antes de la salida de la Guiteras, que probablemente hoy agrave una situación que tiene a los cubanos al límite de la paciencia. "Apáguenla pa siempre, si total cada vez que la arrancan a la semana se jode de nuevo", sentencia un lector.

