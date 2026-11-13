Pastores evangélicos cubanos reciben ataques oficialistas por condecorar a Mike Hammer

Los religiosos sostienen que el reconocimiento al jefe de la misión diplomática estadounidense fue un gesto de gratitud y rechazan las acusaciones de traición

La Habana/Varios líderes evangélicos cubanos han defendido el reconocimiento que le entregaron el martes a Mike Hammer, jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en La Habana, por su acercamiento a las iglesias de la Isla y su labor humanitaria. En una declaración pastoral difundida este viernes, los religiosos denuncian las “acusaciones” y “descalificaciones” recibidas desde entonces.

Firmada por Moisés de Prada Esquivel, superintendente de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Cuba, y difundida por las Asambleas de Dios, la misiva rechaza “categóricamente las insinuaciones que pretenden presentarnos como espías, agentes de organismos extranjeros, mercenarios o instrumentos al servicio de intereses políticos ajenos a nuestra nación”. Se trata de unos señalamientos, prosiguen, “carentes de pruebas” y que “no constituyen una crítica responsable, sino un intento de sembrar sospechas, alimentar resentimientos y provocar hostilidad contra quienes hemos dedicado nuestra vida al servicio de Dios y de nuestro pueblo”.

La carta explica también que durante décadas, iglesias y organizaciones cristianas estadounidenses han ayudado con alimentos, medicamentos e incluso recursos económicos a la Isla. “¿Desde cuándo agradecer a quienes ayudan a los necesitados constituye una ofensa contra nuestra nación? ¿En qué momento tender puentes de amistad se convirtió en motivo de condenación?”, lamentan los religiosos.

"Nuestra presencia en aquella sede diplomática no respondió a compromisos partidistas ni a agendas políticas ocultas, sino a un acto público de reconocimiento, cortesía y gratitud"

Y aseveran: “Nuestra presencia en aquella sede diplomática no respondió a compromisos partidistas ni a agendas políticas ocultas, sino a un acto público de reconocimiento, cortesía y gratitud, en el contexto del 250 aniversario de la independencia estadounidense”.

De igual manera, afirman respetar “a las autoridades de nuestro país” y reafirman su compromiso “con la paz, la soberanía nacional y el bienestar de todos los cubanos”. Por último, advierten: “Que nadie pretenda convertir un gesto de gratitud en un acto de traición, ni transformar nuestra vocación de paz en motivo de persecución. No somos enemigos de Cuba: somos hijos de esta tierra, pastores de su pueblo y servidores de Jesucristo. Y mientras Dios nos conceda fuerzas, seguiremos amando, sirviendo y bendiciendo a nuestra nación, sin temor, sin odio y sin renunciar jamás a nuestra fe ni a nuestra dignidad”.

El acoso a los evangélicos se produce después de que la Embajada de EE UU informara sobre la distinción a Hammer. Según la sede diplomática, los pastores agradecieron al funcionario su disposición a acercarse a las iglesias, escucharlas y mantener abiertos los canales de comunicación.

Hammer, por su parte, dijo sentirse “muy honrado” por recibir el reconocimiento y se refirió al trabajo de la Embajada en favor de los cubanos. La representación diplomática reiteró su compromiso de apoyar al pueblo de la Isla y defender derechos fundamentales, incluida la libertad religiosa. El funcionario también envió un mensaje a los cubanos en el que afirmó que el interés de Estados Unidos es apoyarlos.