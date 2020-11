La periodista Miriam Celaya está 'regulada' y no puede salir del país

La periodista independiente Miriam Celaya se ha sumado este viernes a la lista de ciudadanos regulados sobre los que pesa una prohibición de salida de Cuba. La columnista y colaboradora de 14ymedio intentó hacer el trámite de prórroga de su pasaporte pero se topó con la noticia de que no puede viajar al extranjero.

"Fui a hacer la prórroga de mi pasaporte temprano, a la oficina de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería (DIIE) de Centro Habana y allí me dijeron que estaba regulada por lo que no pude completar el trámite", comenta Celaya a este diario.

La funcionaria que comunicó la situación a Celaya desconocía los motivos para la prohibición de viaje y le recomendó dirigirse a la dirección general de la DIIE para indagar sobre las causas, aunque la reportera intuye que sus columnas de opinión, muy críticas con el Gobierno, podrían estar detrás de la medida.

"Me han regulado por escribir, por mi trabajo como periodista y por lo que comparto en las redes sociales". Celaya añade que la sanción también puede ser un castigo "por haber desafiado a la Seguridad del Estado en marzo de este año", cuando recibió una citación policial de la policía política y se negó a responder sus preguntas. "Querían interrogarme pero le dije a los oficiales que me recibieron que no tenía nada que hablar con ellos".

La periodista tiene, también, la nacionalidad española obtenida en 2010 a través de la llamada Ley de Nietos y planeaba pasar este fin de año con su familia en Estados Unidos, un proyecto que tendrá que postergar por tiempo indefinido, ya que las autoridades comúnmente no informan del plazo que demora en cumplirse la sanción.

Unas 200 personas figuran en esta lista negra establecida por las autoridades cubanas. Con estas prohibiciones de viaje, el Gobierno viola el derecho a la libre circulación de los ciudadanos que está consagrado por el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, también, en el artículo 52 de la Constitución cubana.

Los afectados por esta prohibición recuerdan también que en enero de 2013 entró en vigor una reforma migratoria que flexibilizó notablemente los trámites para viajar fuera de la Isla, al ser eliminado el antiguo "permiso de salida", y que la prensa extranjera describió como una reforma aperturista de Raúl Castro.

Sin embargo, con el paso de los años la lista de voces opositoras que no pueden salir del país ha ido aumentando. Al principio, la Seguridad del Estado impedía viajar a los disidentes mediante arrestos arbitrarios o los interceptaba camino al aeropuerto, pero desde 2018 se ha vuelto más común la estrategia de informarles de su estatus en el momento de pasar por la ventanilla de Inmigración en el aeropuerto o cuando van a hacer una solicitud o prórroga su pasaporte.

