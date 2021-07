Al grito de "queremos vacunas" cientos de personas protestan en San Antonio de los Baños

Con gritos de "Libertad", "Abajo el comunismo", "Patria y vida", "Queremos vacuna" y "Díaz-Canel singao", miles de cubanos salen a las calles de San Antonio de los Baños este domingo en medio de la severa crisis que vive el país por la pandemia.

En un trasmisión en vivo por Facebook, se ve cómo los residentes marchan por el municipio de Artemisa gritan con vehemencia "No tenemos miedo", "Queremos libertad", "Somos más", "Abajo la dictadura" mientras se escucha a varios manifestantes decir que el pueblo está cansado y muestran a varios agente de la Seguridad del Estado que miran la protesta y a los que les dicen: "Están asustados".

La transmisión duró un poco más de 50 minutos, hasta que se interrumpió repentinamente, y en las imágenes puede verse a las personas que se iban sumando en la medida en que la muchedumbre recorría las calles. Entre los participantes de la protesta se notan muchos jóvenes y también mujeres y niños. En varias llamadas telefónicas a San Antonio de los Baños, 14ymedio confirmó que el servicio de conexión a internet está interrumpido en estos momentos. "No hay acceso a nada pero la gente se enteró muy rápido y ahora mismo están tratando de llegar hasta el lugar de la protesta", explica una residente a este diario. "Voy a unirme pero no quiero llevarme el teléfono móvil por si caigo presa no me lo quiten", añade la mujer que explica estar en "una situación desesperada con esto de la pandemia, la cuarentena y la falta de comida. Estamos pasando el Niágara en bicicleta", agrega.

