Dos personas siguen atrapadas tras el derrumbe de un edificio en Villa Clara

Los equipos de rescate han estado trabajando toda la noche contra reloj para sacar a los atrapados.

Ya ha sido rescatada con vida una de las tres personas que recolectaban cabillas en la estructura, una escuela secundaria en ruinas

Madrid/A la 1 de la mañana de este jueves, un centenar de personas trabajaban en el rescate de los atrapados en un derrumbe ocurrido en el municipio de Remedios, en Villa Clara, la tarde de este miércoles. De los tres atrapados oficialmente, uno fue sacado con éxito en torno a las 11 de la noche y a estas horas al menos dos personas continúan entre los escombros, una de ellas localizada, sin que se sepa si sigue con vida.

El desplome se produjo en torno a las 4:30 de la tarde, en la vieja Escuela Secundaria Básica en el Campo N. 1, conocida como “La 1”, que estaba –como tantos inmuebles– en una situación de abandono evidente, con las estructuras a la vista. Esta situación lo había convertido en un foco ideal del que sacar materiales de construcción, como las cabillas de acero que, según los vecinos de la zona, estaban cogiendo las personas que quedaron atrapadas en el derrumbe.

En la búsqueda de supervivientes se han empleado drones. / Cmhw

La estructura colapsó completamente con tres personas confirmadas en el interior, aunque las fuentes oficiales afirmaron que el número podía variar. Al lugar se desplazaron los Bomberos y la Cruz Roja, junto con las autoridades del Gobierno y del Partido Comunista en la provincia, entre ellas la popular Susely Morfa –miembro también del Comité Central–. “Equipos médicos completos y ambulancias listos para atender a los sobrevivientes. Se brinda especial atención y apoyo a los familiares de las personas atrapadas, quienes esperan noticias con angustia”, dijo la funcionaria.

Las tareas de rescate han sido, como cabía esperar, complicadas. Los riesgos de que la estructura cediera más aún durante las labores de auxilio obligaron a apuntalar y retirar escombros de manera manual. Incluso así, hubo un enorme susto cuando una placa superior cedió, poniendo en riesgo a todo el operativo. Para la localización de los heridos hubo que emplear drones para la geolocalización de los heridos, una técnica ya empleada en la explosión del Hotel Saratoga, en mayo de 2022, donde perdieron la vida 47 personas.

Pasada la medianoche, fue extraido con vida un hombre de entre los escombros. / Cmhw

Cerca de las 10:30 de la noche –cuando ya hacía rato que los generadores estaban dando luz a los rescatistas– se localizó al primer superviviente, con quien se pudo hablar y darle agua. A las 12:09, ya de este jueves, se confirmó su extracción y traslado al hospital 26 de diciembre después de la primera evaluación del Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM), que lo consideró con “signos vitales estables”.