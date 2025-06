A pesar del ‘tarifazo’, Etecsa mantiene un deficiente servicio de telecomunicaciones

Matanzas /Una sola línea en la parte superior de su teléfono le indica a Mariana que tiene muy poca cobertura. Aunque está a cielo abierto y en un lugar céntrico, la llamada se le ha cortado dos veces y la voz al otro lado de la línea parece salir del interior de una cueva. A pesar de las nuevas tarifas anunciadas por el monopolio estatal Etecsa, las telecomunicaciones van de mal en peor en la ciudad de Matanzas.

"Es incapaz de prestar un servicio eficiente", comenta a 14ymedio la mujer, residente en el Reparto Iglesias. "Lo peor es la conexión a internet, aunque las llamadas también tienen una pésima calidad, no se oyen bien, se cortan o simplemente no se puede comunicar con otro número", enumera los problemas que debe sortear cada día para contactar a familiares y amigos.

Con apagones que duran hasta 20 horas diarias, la telefonía se ha vuelto un calvario para los matanceros debido a la falta de respaldo energético de la mayoría de las torres de telecomunicaciones instaladas en la ciudad. "Cambio la frecuencia de mi teléfono a 2G, me subo al techo de la casa, pero lo más que puedo hacer es enviar SMS y, si tengo un poco de suerte, realizar una llamada breve", añade Mariana. Como muchos clientes de Etecsa, la mujer se pregunta si el dinero recaudado con los nuevos precios de los paquetes de datos se destinará finalmente a inversiones en la infraestructura del monopolio.

Román Paz Cabrera, jefe del departamento comercial de la división territorial de Etecsa en Matanzas, fue categórico en declaraciones al diario Girón sobre el mal momento que atraviesa la empresa. "El equipamiento que usamos es de alta tecnología, totalmente importada y con una rápida obsolescencia. En el país se evidencian afectaciones en las comunicaciones, muchas relacionadas con la situación electroenergética, porque se apagan las radiobases al no contar con el respaldo necesario y eso afecta la telefonía móvil".

"Ni sabía lo de la subida de precios, me di cuenta cuando intenté consultar el saldo que me quedaba y me salió un cartel de que el servicio no estaba disponible", lamenta un joven que se cuenta entre los 560.000 clientes que poseen líneas móviles en la provincia. "Me preocupa mucho porque necesito internet para casi todo, para consultar los libros que me mandan a revisar en la universidad, para los videojuegos y para ver películas o series".

El joven opina que entre los menores de 25 años se encuentra uno de los grupos más afectados con la medida anunciada el pasado viernes por Etecsa. "La mayoría de mis amigos depende todavía de sus padres para pagar los paquetes de datos porque están estudiando y no ganan dinero". Con la subida de los precios, "muchas familias ya no van a poder costear a los hijos el acceso a la bibliografía o al entretenimiento".

A pesar de no ser nativos digitales y de los retos que implica el uso de las nuevas tecnologías, también entre los cubanos de la tercera edad el tarifazo ha caído como un jarro de agua fría. Con una población muy envejecida debido a la baja natalidad y al éxodo de los más jóvenes, los ancianos dependen muchas veces de la conectividad a la web para mantener un vínculo con sus hijos y nietos emigrados. Con una pensión mensual de 2.500 pesos, Ernesto, de 78 años y residente en el barrio de Versalles, no deja de sacar cuentas desde el pasado viernes. "A partir de ahora sólo enviaré mensajes de texto por WhatsApp", explica a este diario. Si se le ocurriera mantener las videoconferencias que varias veces a la semana lo acercan al hogar de su hija en Hialeah, los costos se dispararían demasiado y no podría sufragar ese vínculo que le da “la fuerza para levantarse de la cama cada día".

Para los emprendedores locales, los nuevos costos son un verdadero desafío. En el parque de la Libertad, Luis gestionaba este domingo una lista de distribución por WhatsApp donde ofrece desde electrodomésticos hasta ropa para bebé. El entramado de comercio informal cada vez se vale más de las herramientas de mensajería instantánea para ofrecer sus productos y servicios. "Hay clientes que me piden que le mande más fotos de la mercancía, o que le haga un video para ver cómo funciona, con estos precios de internet eso lo veo difícil".

En una cafetería cercana, la empleada estira el brazo para intentar mejorar la señal que llega a su móvil. El gesto tiene algo de desespero porque sobre el mostrador, un cake de chocolate y vainilla espera para ser trasladado hacia una fiesta de cumpleaños, pero el mensaje con la dirección de entrega no acaba de llegar al teléfono. "Pobre del negocio que dependa de Etecsa", concluye la mujer quien, después de varios intentos, logra obtener la información. Para cuando el mensajero está listo para partir ya el cake ya está sufriendo los estragos del calor y de la demora.