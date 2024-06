Pese a una cosecha abundante, el mango se dispara a 80 pesos la libra

La Habana/"Este año viene duro", advirtió Mauricio nada más ver su mata de mango cargada de flores hace unos meses. A pesar de vivir hace más de medio siglo en La Habana, este cienfueguero de 79 años se sigue guiando por la sabiduría de los guajiros entre los que creció. "Si se ve cargadita de flores es que serán tiempo de hambre y necesidad", sentenció entonces y no se equivocó.

Como cada año, la temporada de mango acaba de comenzar. Después de las lluvias de mayo, la voz de arrancada está dada para consumir una de las frutas más emblemáticas de los campos cubanos. Aunque siempre hay árboles que paren todo el año o tienen ciclos que se extienden por otros meses, lo más común es que sea el verano la época para saborear todas las variantes que hay en la Isla.

"Los que tienen la suerte de tener una mata de mango en el patio de la casa están salvados: no tienen que comprarlo por fuera y hasta pueden vender los que les sobren"

Bizcochuelo, manga, filipino, mamey (denominado así por su pulpa rojiza), Super Haden, hilacha, delicias y otras tantas modalidades aparecen por estos días en las tarimas de los mercados y en las carretillas de los vendedores que recorren los barrios habaneros. En el mercado de 19 y B en El Vedado, con una oferta más amplia y cara que el resto de los locales privados de la capital, el mango ha llegado temprano este año y se le ve reluciente, con sus tonos rojizos, verdes y anaranjados resaltando en las tarimas.

A 80 pesos cada libra, es fácil que el precio de un solo mango supere los tres dígitos y que una bolsa de esa fruta se dispare más allá de los 1.000. A pesar de que la producción de este año parece haber arrancado con buen ritmo, la abundante oferta no ha contribuido a bajar el precio, ya que el mango ahora cuesta cuatro veces más que en junio de 2021.

A 80 pesos cada libra, es fácil que el precio de un solo mango supere los tres dígitos y que una bolsa de esa fruta se dispare más allá de los 1.000 / 14ymedio

En aquel año, cuando se implementó la Tarea Ordenamiento y desapareció el peso convertible, una libra de mango en 19 y B costaba 20 pesos. Para el inicio de la temporada de 2022, ya comenzaba la remontada y llegaba a los 30 pesos la libra, pero fue 2023 el momento en que dio un salto a los 50 pesos, según la pesquisa de los mercados agrícolas que cada semana realiza 14ymedio.

"Los que tienen la suerte de tener una mata de mango en el patio de la casa están salvados: no tienen que comprarlo por fuera y hasta pueden vender los que les sobren", asegura Mauricio, residente en el municipio de Cotorro. "Pero también es un dolor de cabeza porque tienes que estar vigilando que no te roben los mangos. Cuando la mata pare, en esta casa casi no se puede pegar ojo".

“La paliza de mango que nos damos aquí en julio y agosto es tremenda, no sé qué haríamos sin esta mata"

El cienfueguero vende parte de la cosecha a varios comerciantes particulares y a una cafetería cercana que sirve batidos de frutas naturales. "Saco algunos pesitos que no vienen nada mal. Mi mujer también prepara mermeladas y lascas de mango en almíbar que nos ayudan bastante en estos meses de verano en que los nietos están de vacaciones y se pasan el día pidiendo comida".

“La paliza de mango que nos damos aquí en julio y agosto es tremenda, no sé qué haríamos sin esta mata". Cuando llega septiembre: “ya estamos hasta repugnados porque ha sido mucho el mango que nos hemos comido, a veces hasta los cambio por arroz o por otra cosa que nos haga falta”.

Este año, la familia de Mauricio se prepara para una temporada de “mucho mango pero poca variedad de comida”. Las flores que vio brotar con fuerza hace unos meses en las ramas del árbol que tiene en mitad del patio se lo advirtieron: “Aquí vamos a terminar del color del mango porque eso es lo que vamos a tener que comer mañana, tarde y noche”.