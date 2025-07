Pese a las promesas de las autoridades, el puente giratorio de Matanzas no ha sido rescatado aún

Matanzas/Desafiando el deterioro de la estructura, Leónides cruza cada mañana el puente giratorio de la ciudad de Matanzas desde su casa en el barrio de Pueblo Nuevo hacia la zona del Viaducto. Aunque en mayo pasado el inicio de la restauración de la obra llenó titulares de la prensa oficial, a día de hoy no se ven a obreros trabajando ni recursos apilados cerca para su restauración.

"Hay un tramo que tengo que meterme en la línea del ferrocarril para poder cruzar porque la parte exterior está intransitable", explica a 14ymedio Leónides, de 69 años. A pesar de que ya no tiene los bríos de su juventud, el matancero va dando algunos saltos hasta alcanzar las traviesas de madera y en aras de evitar los huecos que salpican todo el puente. Debajo de sus pies corre el río San Juan, apocado por la sequía y contaminado por los desechos de la ciudad.

Cuando hace unos meses Eduardo Rodríguez Dávila, ministro del Transporte de Cuba, informó en su cuenta de Facebook que se habían comenzado los trabajos preliminares para devolverle su esplendor, muchos residentes en las cercanías se frotaron las manos, Leónides fue uno de ellos. "Me ayuda a cortar camino, porque sino tengo que dar tremenda vuelta, además de que es muy bonito".

Es raro el matancero que no tenga una foto de su infancia acodado en este puente giratorio

Construido en 1904, es raro el matancero que no tenga una foto de su infancia acodado en este puente giratorio. Con su sistema de ruedas dentadas conectadas a un motor que le permitían hacer un giro de hasta 180 grados, la estructura era orgullo de la ciudad y parte de su inconfundible perfil. "A mi hermana y a mí nos encantaba verlo moverse, pero le pasó como a nosotros, cada vez más viejos y más achacosos".

El óxido se ha adueñado de las piezas metálicas que fueron traídas desde Estados Unidos para levantar la estructura. Con más de dos décadas sin recibir mantenimiento y tres años sin ser usada por el transporte ferroviario, la deteriorada mole ha quedado solo como vía para los peatones intrépidos como Leónides y para que los niños jueguen trepándose en sus vigas.

"Es un peligro. Si no lo van a reparar, por lo menos que lo cierren", considera una vecina residente en las cercanías. Hace unos días, la mujer leyó un artículo en la prensa local que hablaba de una pronta "restauración capital para recuperar su funcionalidad y preservar su particular significación", pero esas promesas no logran disipar su escepticismo. "Como está la economía, yo creo que no tienen para eso".

"Si no lo van a reparar, por lo menos que lo cierren"

La Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de Matanzas será la encargada de comenzar una reparación que a ojos de los matanceros se ha postergado demasiado. Con apoyo financiero del Ministerio del Transporte, los trabajos tendrán que ser de una envergadura que cuesta imaginar en tiempos de estrecheces y recortes presupuestarios. "Lo que nadie quiere es que vengan y le pongan solo un poco de pinturita", añade la vecina.

Ni una grúa, ni una montaña de nuevas traviesas para sustituir las corroídas, ni ingenieros con cascos y tablillas en las que anotan los daños, nada de eso se ve por ningún lado. Leonides se conforma, asegura, con que arreglen la base. "Si no vuelve a girar, que no gire, pero por lo menos que se pueda pasar por él", sentencia. Ante la realidad, recortar los sueños parece lo más pragmático. Al menos en la foto que tiene con su hermana a la orilla del San Juan se ve el momento en que el puente se ha movido para dejar pasar un par de embarcaciones sobre las entonces limpias aguas.