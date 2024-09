Piden interrogar al ex piloto cubano que participó en el derribo de los aviones de Hermanos al Rescate

La Habana/La organización Cuba Siglo 21 se pronunció este martes sobre el caso del ex piloto de las Fuerzas Armadas de Cuba Luis Raúl González-Pardo, que vive desde el pasado abril en Estados Unidos gracias al parole humanitario. Según su comunicado, la situación “rebasa el tema migratorio” y debe remitirse a la Fiscalía de Florida, dada la implicación del ex militar en el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

La Fiscalía –argumenta Cuba Siglo 21– debe decidir si procede a juzgar a González-Pardo por haber formado parte del grupo de pilotos que hostigó a las aeronaves desarmadas de la organización humanitaria, y mató a cuatro personas (tres cubanos con ciudadanía estadounidense y un residente). “Como mínimo, debe ser interrogado sobre aquellos hechos”, afirman.

El tema en cuestión, que el caso de González-Pardo vuelve a poner en discusión, es el de la llamada “obediencia debida”. La comunidad internacional, explica Cuba Siglo 21, no reconoce esta alegación, que pretende justificar “asesinatos a mansalva, premeditados y con alevosía” con la afirmación de que solo se seguían órdenes.

“Tanto el remolcador como las avionetas de Hermanos al Rescate fueron emboscados con premeditación y alevosía a partir de información de inteligencia"

La organización pone dos ejemplos recientes en la historia cubana: el derribo de las avionetas en 1996 –del que no puede desligarse el ex piloto, aunque presuntamente no llegara a disparar– y, dos años antes, el hundimiento del remolcador 13 de Marzo, en el que murieron “familias cubanas desarmadas que intentaban migrar”.

“Tanto el remolcador como las avionetas de Hermanos al Rescate fueron emboscados con premeditación y alevosía a partir de información de inteligencia previamente suministrada al gobierno cubano por sus agentes e informantes. No fueron acciones de guerra, sino homicidios planificados. Ambos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad que no caducan”, estima la organización.

A juicio de Cuba Siglo 21, los que abordaron los aviones de caza Mig –incluyendo González-Pardo, que iba en el número 22– “salieron ese día dispuestos a matar”. En la grabación de las comunicaciones radiales del ataque, argumenta, el ex piloto informa de que una de las avionetas de Hermanos al Rescate estaba “a tiro” y que esperaba instrucciones para proceder a su derribo. Esta acción “no deja duda de las intenciones en aquella mañana del migrante que ahora vive apaciblemente en Jacksonville, Florida”.

“No se trata de intolerancia, venganza o rencor. Ni siquiera de ‘ajustar cuentas’ a ese piloto. Lo que en realidad urge llevar a juicio en este caso es el concepto mismo de ‘obediencia debida’ a órdenes criminales que casi sin excepción enarbolan los violadores de derechos humanos en Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros regímenes similares”, resume el comunicado.

Este lunes, el periodista independiente Mario Pentón intentó comunicarse con el emigrante

Este lunes, cuando el periodista independiente Mario Pentón intentó comunicarse con el emigrante, González-Pardo alegó que mucho de lo que se había dicho de él en los medios era “falso”. Acto seguido, no obstante, colgó el teléfono y borró su número de WhatsApp. Había descrito su situación como “muy difícil”. Después de toda una vida al servicio del régimen –primero como piloto militar y luego en cargos de aviación civil, como director de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional José Martí–, se había acogido al parole humanitario que ofrece EE UU. “Todavía no he decidido qué voy a hacer, o si voy a dar entrevistas o no, principalmente por algunas situaciones extra que tengo y que me pueden afectar”, dijo.

Pentón también compartió este martes un documento interno del Departamento de Estado de EE UU, obtenido por Martí Noticias y fechado en 2016 –en mitad del deshielo iniciado por el entonces presidente Barack Obama–, en el que se pide acelerar la entrevista consular para concederle visa de turismo de González-Pardo por ser un “facilitador” de viajes de alto nivel y un “contacto diplomático clave” a la hora de organizar intercambios entre ambos países. Su visita –para “observar de primera mano la cultura americana”– fue considerada de interés por parte de Washington, por lo cual se adelantó en dos ocasiones su entrevista consular.

Según varias fuentes, González-Pardo fue el hombre que estuvo a los mandos del Mig 29 que persiguió a José Basulto

Según varias fuentes, González-Pardo fue el hombre que estuvo a los mandos del Mig 29 que persiguió a José Basulto –el líder de Hermanos al Rescate– hasta el norte del paralelo 24, en el estrecho de Florida. El propio Basulto confirmó este dato al piloto militar Orestes Lorenzo, que escapó a EE UU en 1991 y volvió, pese a los riesgos, a recoger a su familia.

Tras conocerse que Washington dio el visto bueno a la vista del ex piloto, un aluvión de críticas y cuestionamientos por parte del exilio cubano ha caído sobre las autoridades estadounidenses.