Los pinareños necesitarán una "credencial de movilidad" para salir de casa a partir del lunes

Solo los trabajadores imprescindibles podrán salir de su casa a partir del lunes en Pinar del Río. "Para ello deberán aparecer en los listados y portarán una identificación que será entregada en las próximas horas", precisaron las autoridades, que este jueves anunciaron un endurecimiento de las medidas para contener el repunte de contagios de covid-19.

El presidente del Consejo de Defensa Provincial (CDP), Julio César Rodríguez Pimentel, informó de que con esta decisión se evita que 14.000 empleados se trasladen diariamente a sus centros de trabajo.

En los hogares que carecen de trabajadores esenciales se facilitará una credencial de movilidad "personal e intransferible" a uno de sus miembros, siempre que no sea vulnerable, para que pueda garantizar el abastecimiento. Si los residentes son todos de algún colectivo vulnerable podrán acogerse al servicio a domicilio.

En los hogares que carecen de trabajadores esenciales se facilitará una credencial de movilidad "personal e intransferible" a uno de sus miembros, siempre que no sea vulnerable

"Los campesinos recibirán su permiso en las zonas de defensa de las localidades, órgano que también tendrá disponibles un grupo de permisos de movilidad especiales para las familias que los necesiten ante situaciones excepcionales o de emergencia", informaron las autoridades.Los trabajadores privados que sean considerados imprescindibles "previa evaluación" podrán recoger su credencial en las direcciones municipales de trabajo.

El Jefe del Consejo de Defensa de la provincia dijo en una entrevista, no obstante, que el pueblo ha exigido que las medidas aumenten "y sean más duras".

"Pinar del Río no tiene un problema grave con el covid-19. Llevamos más de un año con restricciones importantes de movilidad. Pero estas medidas de confinamiento me parece que no van en sintonía con la situación epidemiológica de la provincia", considera Daguito Valdés, cara visible del programa Yo hablo fútbol y residente en la provincia. A su juicio, la medida es extrema y fuera de lugar.

Su padre, Dagoberto Valdés, coincide en que se trata de "una medida exagerada en relación con otras provincias que tienen una mayor tasa de infestación". El director de la revista Convivencia se atreve a lanzar al menos tres posibles consecuencias negativas tras implementarse las nuevas medidas: "El impacto psicológico del encierro, la imposibilidad de un control total sobre toda la población a toda hora a no ser que se patrullen todas las calles durante las 24 horas; y un impacto sobre la economía familiar y local".

A diferencia de la provincia de Matanzas, que ha implementado una prohibición de movilidad en la calle desde las dos de la tarde, en el caso de Pinar del Río mantienen solamente la restricción desde las 8 de la noche. El horario de las tiendas se mantiene igual que hasta ahora, de lunes a viernes hasta las cinco de la tarde y los sábados a las tres; el domingo no brindan servicios.

Al cierre del día de ayer, 21 de abril, el Ministerio de Salud Pública reportó una cifra récord de contagios, con 1.207 nuevos casos, 12 fallecidos y 23.393 pacientes ingresados. En el informe destacan los casos activos de edades pediátricas, 804, la cifra más alta hasta el momento.

La provincia de Pinar del Río reportó en las últimas dos semanas más de 460 casos positivos a covid-19 y tiene una tasa de 79,1 casos por 100.000 habitantes

Sin embargo, Pinar del Río está entre las provincias con menos positivos, y la última jornada solamente registró 19 (14 en la cabecera provincial, tres en Consolación del Sur y dos en San Luis), muy lejos de La Habana, que sigue estando a la cabeza de contagios, con 681, o Matanzas, con 105.

La provincia de Pinar del Río reportó en las últimas dos semanas más de 460 casos positivos a covid-19 y tiene una tasa de 79,1 casos por 100.000 habitantes. Según el semáforo europeo, entre 50 y 150 casos se entra en la zona roja de máximo peligro

Las autoridades provinciales son tajantes: "Quien no posea credencial de movilidad no podrá salir del hogar. Si viola las medidas estará sujeto a la aplicación del decreto 31", advirtieron.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.